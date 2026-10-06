배우 송지호가 가수 겸 배우 김소리와 결혼한다./서잔=SNS 갈무리

배우 송지호가 가수 겸 배우 김소리와 결혼한다./서잔=SNS 갈무리

이하 송지호 SNS 글 전문

배우 송지호가 가수 겸 배우 김소리와 결혼한다.송지호의 소속사 인연엔터테인먼트는 6일 "송지호가 연예인 동료인 예비 신부와 백년가약을 맺고 아름다운 부부의 연을 맺는다"고 밝혔다.송지호는 직접 결혼 소감을 전했다. 그는 "여러분께 전하고 싶은 제 인생의 새로운 소식이 있어 조심스럽게 글을 적게 되었다"며 "저는 10월, 평생을 함께하고 싶은 사람과 결혼을 약속했다"고 알렸다. 이어 "저희는 오랜 시간 서로의 곁을 지키며, 기쁠 때나 슬플 때나 서로를 응원하고 함께 성장해 왔다. 함께 있을 때 가장 저다운 모습으로 편안하고 행복할 수 있고, 그 행복을 온전히 나누고 싶은 사람을 만났다"고 예비 신부를 향한 애정을 나타냈다.그러면서 "이제는 가장 가까운 곳에서 서로의 편이 되어 평생을 함께하고자 부부의 연을 맺으려 한다"고 덧붙였다. 팬들을 향한 감사도 전했다. 송지호는 "제가 걸어가는 모든 순간을 늘 응원해 주셨던 많은 분께 진심으로 감사드린다. 힘든 순간마다 여러분께서 보내주셨던 글들을 하나하나 간직해 두었다가, 가끔 다시 꺼내 읽어보곤 했다. 그 글들을 보며 참 많은 위로와 힘을 얻었다"고 이야기했다.이어 "그래서 이 소식을 직접 여러분께 전하고 싶었다"며 "앞으로 인간 송지호로서도, 배우 송지호로서도 아직 가야 할 길이 많다고 생각한다. 지금까지 보내주신 마음을 평생 잊지 않고, 더 좋은 사람, 더 좋은 배우가 될 수 있도록 노력하며 잘 살아가겠다"고 인사했다.송지호는 2013년 영화 '친구2'로 데뷔한 뒤 '선재 업고 튀어', '닥터 차정숙' 등 다양한 작품에 출연했다. 최근 종영한 KBS2 '은애하는 도적님아'에서는 홍은조(남지현 분)의 오라비 홍대일 역을 맡았다.김소리는 2016년 가수로 데뷔해 그룹 리얼걸프로젝트(R.G.P)로 활동했다. 이후 '썸바디2', '아이돌마스터.KR - 꿈을 드림', '믹스나인' 등에 출연하며 활동 영역을 넓혔다. 지난 3월 공개된 한국·인도 합작 넷플릭스 영화 'Made in Korea(다시, 서울에서)'에서는 밴드 보컬 한솔 역으로 출연했다.안녕하세요. 배우 송지호입니다.여러분께 전하고 싶은 제 인생의 새로운 소식이 있어 조심스럽게 글을 적게 되었습니다.저는 10월, 평생을 함께하고 싶은 사람과 결혼을 약속했습니다.저희는 오랜 시간 서로의 곁을 지키며, 기쁠 때나 슬플 때나 서로를 응원하고 함께 성장해 왔습니다. 함께 있을 때 가장 저다운 모습으로 편안하고 행복할 수 있고, 그 행복을 온전히 나누고 싶은 사람을 만났습니다.이제는 가장 가까운 곳에서 서로의 편이 되어 평생을 함께하고자 부부의 연을 맺으려 합니다.제가 걸어가는 모든 순간을 늘 응원해 주셨던 많은 분께 진심으로 감사드립니다. 힘든 순간마다 여러분께서 보내주셨던 글들을 하나하나 간직해 두었다가, 가끔 다시 꺼내 읽어보곤 했습니다. 그 글들을 보며 참 많은 위로와 힘을 얻었습니다.그래서 이 소식을 직접 여러분께 전하고 싶었습니다.앞으로 인간 송지호로서도, 배우 송지호로서도 아직 가야 할 길이 많다고 생각합니다. 지금까지 보내주신 마음을 평생 잊지 않고, 더 좋은 사람, 더 좋은 배우가 될 수 있도록 노력하며 잘 살아가겠습니다.진심으로 감사드립니다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr