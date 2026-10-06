이준혁이 '로또 1등도 출근합니다'에서 열연 중이다. / 사진제공=티빙

이준혁이 '로또 1등도 출근합니다'에서 열연 중이다. / 사진제공=티빙

배우 이준혁의 주연작 '로또 1등도 출근합니다'가 자체 최고 시청률을 경신하며 상승세를 이어가고 있다.티빙 오리지널 '로또 1등도 출근합니다'는 13억원의 로또 당첨금을 손에 넣고도 매일 회사에 출근하는 공은태(이준혁 분)의 직장 생활을 그린 작품이다. 공개 이후 3주 연속 티빙 주말 구독 기여 1위와 주간 구독 기여 1위를 기록했다. 티빙에서 선공개되는 작품임에도 tvN에서 방송된 8회는 전국 가구 기준 5.9%를 기록하며 자체 최고 시청률을 새로 썼다.지난 7, 8회에서는 로또 1등 당첨 이후에도 크게 달라지지 않은 공은태의 현실이 그려졌다. 당첨 이후 이전보다 일을 잘 해내고 있다고 생각했지만 상사의 질책을 받고 팀원에게 상처를 주면서 자신의 모습을 다시 돌아보게 됐다.공은태는 "모든 것이 변했다고 생각했지만, 아무것도 변한 게 없었다. 나란 인간은 여전히 아무것도 아니었다"고 자조했다. 이준혁은 큰돈을 얻은 뒤에도 직장인으로서 겪는 불안과 무력감을 절제된 표정과 내레이션으로 표현했다.8회에서는 위기를 맞은 회사를 다시 일으키기 위해 공은태가 동료들과 힘을 합치는 과정이 이어졌다. 혼자 문제를 해결하려 했던 앞선 모습과 달리 팀원, 상사와 함께 위기에 대응하면서 달라진 모습을 보였다.이준혁은 직장 생활에서 마주하는 공은태의 감정 변화를 세밀하게 그려내고 있다. 상사에게 질책받거나 후배의 눈물을 마주하는 장면에서는 대사를 최소화하고 표정과 침묵으로 인물의 감정을 전달했다. 담담한 내레이션 역시 공은태가 자신의 현실을 돌아보는 장치로 활용됐다.종영까지 마지막 이야기만을 남겨둔 가운데 공은태가 직장과 자신의 삶을 어떻게 정리할지 관심이 쏠린다.'로또 1등도 출근합니다' 최종화는 목요일 오후 6시 티빙에서 선공개되며, 월·화요일 오후 9시 tvN에서 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr