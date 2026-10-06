송지호, 김소리가 웨딩화보를 고개했다. / 사진제공=알리아 스튜디오

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송지호, 김소리가 웨딩화보를 고개했다. / 사진제공=알리아 스튜디오

송지호, 김소리가 웨딩화보를 고개했다. / 사진제공=알리아 스튜디오

배우 송지호와 가수 겸 배우 김소리가 오랜 교제 끝에 부부가 된다. 두 사람은 오는 10월 결혼식을 올리고 백년가약을 맺는다.송지호의 소속사 인연엔터테인먼트는 6일 "소속 배우 송지호가 연예인 동료인 예비신부와 백년가약을 맺고 아름다운 부부의 연을 맺는다"고 밝히며 웨딩 화보를 공개했다.송지호의 예비 신부는 가수 겸 배우 김소리다. 두 사람은 오랜 시간 교제하며 서로에 대한 믿음을 쌓아온 끝에 결혼을 결정했다.함께 공개된 웨딩 화보에는 웨딩드레스와 턱시도를 차려입은 김소리와 송지호의 모습이 담겼다. 두 사람은 서로를 바라보거나 나란히 포즈를 취하며 결혼을 앞둔 예비부부의 모습을 드러냈다.송지호는 2013년 영화 '친구2'로 데뷔했다. 이후 드라마 '선재 업고 튀어', '닥터 차정숙' 등 다양한 작품에 출연하며 필모그래피를 쌓았다. '선재 업고 튀어'에서는 임솔(김혜윤 분)의 오빠 임금 역을 맡았다. 올해 2월 종영한 KBS2 드라마 '은애하는 도적님아'에서는 홍은조(남지현 분)의 오라비 홍대일 역을 맡아 코믹과 정극을 오가는 연기를 선보였다.김소리는 2016년 가수로 데뷔해 그룹 리얼걸프로젝트(R.G.P)로 활동했다. 예능 '썸바디2', 드라마 '아이돌마스터.KR - 꿈을 드림', 서바이벌 예능 '믹스나인' 등에도 출연했다.지난 3월 공개된 한국·인도 합작 넷플릭스 영화 'Made in Korea(다시, 서울에서)'에서는 밴드 보컬 한솔 역을 맡아 배우로도 활동을 이어갔다.송지호는 결혼 후에도 작품 활동을 이어갈 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr