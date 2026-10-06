태국 배우 테이 옆 송강이 두 다리를 모으고 있다. / 사진=SNS 갈무리

배우 송강이 태국 배우 테이 타완(떼 따완·Tay Tawan)에게 공개 사과를 받았다.테이는 지난 2일 자신의 SNS에 프랑스 파리에서 열렸던 로에베 2027 봄·여름 컬렉션 패션쇼에 참석했다.테이는 송강과 나란히 앉은 사진을 공유했다. 이와 함께 "송강, 미안하다. 내가 자리를 너무 많이 차지하고 있었다. 이제야 봤다"며 송강에게 사과의 말을 전했다.사진 속에는 테이가 다리를 넓게 벌리고 앉아 있는 모습. 이로 인해 옆자리에 있던 송강이 두 다리를 딱 붙여 모으고 있었다. 다소 불편할 수 있는 자세에도 송강은 미소를 지으며 카메라를 바라봤다.이를 뒤늦게 확인한 테이는 "다음에는 내 다리를 때려도 된다"며 송강에게 미안하다는 의사를 전달했다.한편 태국 국적의 테이 타완은 배우와 가수 등 다양한 분야에서 활동하고 있다. 송강은 지난 4일 종영한 tvN 드라마 '포핸즈'에서 강비오 역을 맡았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr