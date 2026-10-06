'로또 1등도 출근합니다'가 마지막 출근을 앞두고 있다. / 사진 제공 = 티빙(TVING)

'로또 1등도 출근합니다'가 마지막 출근을 앞두고 있다. / 사진 제공 = 티빙(TVING)

'로또 1등도 출근합니다'가 마지막 출근을 앞두고 있다.티빙 오리지널 '로또 1등도 출근합니다' 측은 6일 공은태(이준혁 분)를 비롯한 홍성 직원들의 모습이 담긴 9~10회 스틸을 공개했다.'로또 1등도 출근합니다'는 공개 4주차에도 티빙 주간·주말 구독 기여 1위를 기록했다. 지난 7~8회에서는 공은태가 홍성을 지킬 방법을 찾아내면서 정선혁(오대환 분)과의 대립이 본격화됐다. 여기에 홍성의 운명을 가를 협상 상대 마르티나(윤세아 분)가 등장했다.공개된 스틸에는 공은태와 양준호(서현우 분)가 마르티나와 협상에 나선 모습이 담겼다. 공은태는 손을 매만지고 있고, 양준호 역시 굳은 표정으로 상대를 바라보고 있다. 반면 마르티나는 여유로운 표정으로 두 사람을 마주한다.공은태와 정선혁의 달라진 분위기도 포착됐다. 앞서 정선혁은 홍성을 상대로 돌아섰고, 공은태는 이에 맞설 방법을 찾아냈다. 대립하던 두 사람이 이번에는 나란히 미소를 짓고 있어 두 사람의 관계가 어떻게 마무리될지 궁금증을 남긴다.영업 5팀의 마지막 출근 모습도 공개됐다. 늘 누구보다 먼저 홀로 회사에 도착했던 공은태 곁에는 이제 양준호, 박기태(홍진기 분), 이지혜(하율리 분), 장향은(백예인 분)이 함께한다.제작진은 "오는 8일(목) 공개되는 9-10회에서는 홍성의 운명을 건 마지막 협상과 영업 5팀의 마지막 이야기가 그려진다"며 "과연 공은태가 치열했던 출근을 통해 얻은 것은 무엇일지, 여전히 계속될 이들의 마지막 출근을 함께 지켜봐 달라"고 전했다.'로또 1등도 출근합니다' 9~10회는 오는 8일 오후 6시 티빙에서 공개된다. tvN에서는 매주 월, 화요일 오후 9시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr