코미디언 박성광과 아내 이솔이가 가수 KCM(강창모)의 결혼식에 참석했다./사진=SNS 갈무리
코미디언 박성광과 아내 이솔이가 가수 KCM(강창모)의 결혼식에 참석했다./사진=SNS 갈무리
코미디언 박성광과 아내 이솔이가 가수 KCM(강창모)의 결혼식에 참석했다.

박성광은 지난 4일 자신의 소셜미디어에 "창모야 행복해라!!!"라는 글과 함께 KCM의 결혼식 현장을 담은 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 턱시도를 차려입은 KCM이 하객들의 축하 속 버진로드를 걷는 모습이 담겼다. 박성광은 직접 결혼식장을 찾아 KCM의 새로운 출발을 축하했다. 같은 날 이솔이도 결혼식 현장을 공개했다. 그는 KCM과 아내 방예원이 입맞춤하는 순간을 사진으로 남기며 "앞으로도 행복하고 예쁘게 잘 사세요", "아름다워"라는 글을 덧붙였다.
코미디언 박성광과 아내 이솔이가 가수 KCM(강창모)의 결혼식에 참석했다./사진=SNS 갈무리
코미디언 박성광과 아내 이솔이가 가수 KCM(강창모)의 결혼식에 참석했다./사진=SNS 갈무리
박성광과 이솔이의 투샷은 공개되지 않았다. 다만 두 사람이 같은 날 KCM의 결혼식 모습을 각자의 소셜미디어에 게재하면서 함께 하객으로 자리한 근황이 전해졌다.

앞서 박성광과 이솔이는 최근 이혼설에 휩싸인 바 있다. 이솔이가 소셜미디어에 올린 글을 두고 일부 누리꾼들이 부부 관계에 변화가 생긴 것 아니냐는 추측을 내놓으면서다. 이에 이솔이는 직접 해명하며 이혼설을 일축했다. 이후 두 사람이 KCM의 결혼식에 나란히 참석한 사실까지 알려지면서 두 사람을 둘러싼 불화설 역시 다시 한번 힘을 잃게 됐다.

한편 박성광과 이솔이는 2020년 결혼했다.

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지