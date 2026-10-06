코미디언 박성광과 아내 이솔이가 가수 KCM(강창모)의 결혼식에 참석했다./사진=SNS 갈무리

코미디언 박성광과 아내 이솔이가 가수 KCM(강창모)의 결혼식에 참석했다./사진=SNS 갈무리

코미디언 박성광과 아내 이솔이가 가수 KCM(강창모)의 결혼식에 참석했다.박성광은 지난 4일 자신의 소셜미디어에 "창모야 행복해라!!!"라는 글과 함께 KCM의 결혼식 현장을 담은 영상을 게재했다.공개된 영상에는 턱시도를 차려입은 KCM이 하객들의 축하 속 버진로드를 걷는 모습이 담겼다. 박성광은 직접 결혼식장을 찾아 KCM의 새로운 출발을 축하했다. 같은 날 이솔이도 결혼식 현장을 공개했다. 그는 KCM과 아내 방예원이 입맞춤하는 순간을 사진으로 남기며 "앞으로도 행복하고 예쁘게 잘 사세요", "아름다워"라는 글을 덧붙였다.박성광과 이솔이의 투샷은 공개되지 않았다. 다만 두 사람이 같은 날 KCM의 결혼식 모습을 각자의 소셜미디어에 게재하면서 함께 하객으로 자리한 근황이 전해졌다.앞서 박성광과 이솔이는 최근 이혼설에 휩싸인 바 있다. 이솔이가 소셜미디어에 올린 글을 두고 일부 누리꾼들이 부부 관계에 변화가 생긴 것 아니냐는 추측을 내놓으면서다. 이에 이솔이는 직접 해명하며 이혼설을 일축했다. 이후 두 사람이 KCM의 결혼식에 나란히 참석한 사실까지 알려지면서 두 사람을 둘러싼 불화설 역시 다시 한번 힘을 잃게 됐다.한편 박성광과 이솔이는 2020년 결혼했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr