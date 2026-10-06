강다니엘도 BAD 가슴 튕기기…군복이 퍼스널 컬러

가수 강다니엘이 군 복무 중 반가운 근황을 공개했다.강다니엘은 최근 자신의 SNS에 검은색 하트 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 강다니엘은 짧게 자른 머리에 검은색 상의를 입고 카메라를 바라보고 있다. 사진은 최근 충남 계룡대에서 열린 '2026 지상군페스티벌' 일정 중 촬영된 것으로 보인다. 군 복무를 위해 한층 짧아진 헤어스타일에도 또렷한 이목구비와 훈훈한 비주얼이 돋보인다.강다니엘은 지난 1일부터 5일까지 충남 계룡대 활주로 일대에서 열린 '제16회 계룡軍문화축제' 및 '2026 지상군페스티벌'에 참여했다. 올해 지상군페스티벌에는 강다니엘을 비롯해 뉴이스트 출신 백호, 세븐틴 우지, 배우 김영대, 아이콘 김동혁, 몬스타엑스 아이엠 등 현재 군 복무 중인 스타들이 대거 모습을 드러냈다.특히 강다니엘은 백호, 김동혁과 함께 에이티즈의 'BAD'에 맞춰 칼군무를 선보이며 잠시 본업으로 돌아간 듯한 모습을 보여줬다. 서로 다른 그룹에서 활동했던 세 사람이 군 복무를 계기로 한 무대에서 호흡을 맞추게 됐다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr