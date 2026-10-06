/사진제공=올마이애닉도츠

싱어송라이터이자 배우 에릭남이 정규 4집을 발매한다.에릭남은 오는 16일 오후 1시 정규 4집 'Confessions of a Lonely Heart'(컨페션스 오브 어 론리 하트)를 공개한다.발매에 앞서 에릭남은 공식 SNS에 예고 영상을 올렸다. 영상에는 한강 수변공원과 길가 벤치 등 도심 속 고요한 풍경을 배경으로 혼자 시간을 보내는 에릭남의 모습이 담겼다.에릭남은 영상 속 내레이션에서 "밤중에 깨어나 어둠 속을 바라보며 내 숨소리를 듣곤 한다. 머릿속의 소음과 귓속의 이명이 사라지지 않는다"라고 운을 뗐다. 이어 "요즘은 음악을 들을 수 없다. 모든 노래가 누군가만을 위해 쓰인 사랑 노래처럼 들린다"며 팟캐스트와 뉴스, 기상보도로 소리를 채우는 일상을 이야기했다.에릭남은 "이것이 외로움인지, 아니면 금방이라도 무너져 내릴 것 같은 상태인지 모르겠다"고 말한 데 이어 "나에게 마음이 아플 만큼의 감정을 느끼게 하고, 눈물을 흘리게 할 단 한 번의 온기나 누군가가 필요한 것일지도 모른다"며 심경을 전했다.에릭남은 올해 싱글 'How the Fire Started'(하우 더 파이어 스타티드), 'Miss Me More'(미스 미 모어), 'Someday'(썸데이)를 연이어 발표했다. 이번 정규 4집은 이 싱글들에 이어 나오는 앨범이다.최근 에릭남은 종합 엔터테인먼트사 올마이애닉도츠(all my anecdotes)와 전속계약을 맺었다. 이후 음악, 방송, 영화 등 여러 분야에서 활동을 이어 가고 있다. 미국 피콕 채널의 서바이벌 프로그램 '더 트레이터스 4'에서는 최종 3위에 올랐다. 애니메이션 영화 '아바타 아앙: 더 라스트 에어벤더'(Avatar Aang: The Last Airbender) 성우 참여와 영화 '케이팝: 더 데뷔'(K-Pop: The Debut) 출연도 확정됐다.에릭남은 미국 로스앤젤레스 그래미 뮤지엄 클라이브 데이비스 시어터에서 '스포트라이트: 에릭남'(Spotlight: Eric Nam) 공연을 마쳤다. '2026 MTV 비디오 뮤직 어워즈'(2026 MTV VMA)에도 참석했다. 지난 3일에는 서울어린이대공원에서 열린 '2026 아트포레스트페스티벌' 무대에 올라 관객과 만났다.한편, 에릭남의 정규 4집 'Confessions of a Lonely Heart'는 오는 16일 오후 1시부터 각종 온라인 음원사이트에서 들을 수 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr