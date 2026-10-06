그룹 소녀시대 멤버 유리가 방청객에서 포착됐다. / 사진='전국노래자랑' 방송 캡처

그룹 소녀시대 유리가 '전국노래자랑'에 초대가수 신분이 아닌 관객으로 등장했다.지난 4일 방송된 KBS1 ‘전국노래자랑’은 제주특별자치도 서귀포시 편으로 꾸며졌다. 표선해수욕장 특설무대에서 진행된 이번 방송은 90분 특별 편성으로 시청자들과 만났다.특히 객석 맨 앞줄에 유리가 앉아 있어 눈길을 끌었다. 유리는 제주살이 3년 차로 알려졌다.그는 여성 지인, 남성 지인과 함께 무대를 응원했다. MC 남희석은 유리의 참석을 사전에 인지하고 있었던 듯한 여성 참가자에게 유리가 소속된 3인조 유닛 효리수를 언급하기도 했다.남희석은 "새 멤버로 들어갈 수도 있다. 진짜 들어가고 싶으면 들어갈 수 있는 시간을 드리겠다"고 말한 뒤 유리를 가리켰다. 남희석의 제안에 여성 참가자는 "제가 좀 늙긴 했는데 쓸모 있어 보이냐"고 물었고, 유리는 환호로 답했다.앞서 방송이 송출되기 전 유리가 무대를 바라보며 미소를 짓고 있는 사진은 한 차례 온라인을 통해 퍼지며 주목받은 바 있다.한편 유리는 3년 전 제주도에 집을 마련한 뒤 서울과 제주를 오가며 생활하고 있다. 최근 MBC 예능 '나 혼자 산다'에 출연해 자연을 즐기는 제주 일상을 공개했다가 일부 누리꾼으로부터 "이효리 따라 하는 것 같다"라는 반응을 얻기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr