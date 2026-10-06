지난 2일 배우 김민이 '나 혼자 산다'에 출연했다. / 사진=유튜브 채널 '엠뚜루마뚜루' 영상 캡처

전기 계량기에 전선만 남아 있는 모습이 방송 화면에 포착됐다. / 사진=유튜브 채널 '엠뚜루마뚜루' 영상 캡처

'나 혼자 산다'에 출연한 배우 김민을 두고 연출설이 제기된 가운데, 이를 반박하는 정황들도 함께 나오고 있다.지난 2일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 김민이 경기도 동두천의 약 90년 된 구옥에서 생활하는 모습이 공개됐다. 그는 발전기를 직접 돌려 전기를 사용하고, 낡은 바닥을 시멘트로 보수하는 등 자연에 가까운 일상을 보여줬다.방송 직후 일부 누리꾼은 로드뷰에서 방송 속 주택과 비슷한 공간을 찾아 해당 장소가 김민이 머무는 집이라고 주장했다. 이들은 로드뷰 속 마당과 방송 화면의 모습이 다르다는 점을 들어 촬영을 앞두고 공간을 따로 정비한 것 아니냐는 의문을 제기했다.이에 대한 반론으로는 김민이 해당 집을 상시 거주지로 사용하지 않는다는 점이 언급됐다. 김민은 방송에서 영국, 뉴질랜드, 호주 등 해외에서 약 8년간 생활했고, 이 집 역시 해외를 오가는 동안 머무는 지인의 집이라고 설명했다. 상시 거주하는 공간이 아닌 만큼 시점에 따라 마당과 주변 모습이 달라질 수 있다는 것이다.또 다른 의문은 발전기 사용을 두고 나왔다. 일부 누리꾼은 주택 주변에 전봇대가 보이는데도 김민이 굳이 발전기를 돌려 전기를 사용하는 이유에 의문을 나타냈다.다만 방송 화면에는 전기 계량기가 있어야 할 자리에 계량기 대신 전선만 남아 있는 모습이 포착됐다. 이를 두고 주변에 전봇대가 있다고 해서 해당 주택에 일반 전기가 공급되고 있다고 단정하기 어렵다는 반박도 나온다.현재 온라인에서는 로드뷰와 발전기 사용을 근거로 한 의혹과 이에 대한 반론이 함께 오가고 있다. 로드뷰 속 공간이 실제 김민이 머무는 집과 동일한지, 해당 주택의 전력 공급 방식이 정확히 어떤지는 확인되지 않은 상태다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr