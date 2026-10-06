배우 김설현이 차기작 공개를 앞두고 여유로운 일상을 보냈다./사진=설현 유튜브 캡처

배우 김설현이 차기작 공개를 앞두고 여유로운 일상을 보냈다./사진=설현 유튜브 캡처

배우 김설현이 차기작 공개를 앞두고 여유로운 일상을 보냈다.지난 4일 김설현의 유튜브 채널 '김설현 KIMSEOLHYUN'에는 '김설현의 걸어서 동묘 속으로 | 빈티지 쇼핑부터 LP 구경까지'라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에서 김설현은 뉴질랜드 여행을 함께했던 친구의 추천을 받아 동묘 곳곳을 둘러봤다. 평소에도 친구가 짜는 나들이 코스를 믿고 따른다는 그는 이날 역시 별다른 계획 없이 친구가 이끄는 대로 동묘 탐방에 나섰다.두 사람이 가장 먼저 향한 곳은 문구·완구 시장이었다. 김설현은 추억의 게임기와 쫀드기 등 어린 시절을 떠올리게 하는 물건들을 살펴봤다. 특히 가루쿡을 발견하자 반가워하며 직접 구매했다. 이어 빈티지 의류와 동묘의 명물로 꼽히는 '옷무덤', 액세서리 가판대, LP숍 등을 차례로 둘러봤다. 중간에는 길거리 냉커피를 마시며 더위를 식히기도 했다.마지막으로 낙산공원 둘레길을 찾은 김설현은 친구와 함께 포장해 온 피자를 먹으며 하루를 마무리했다. 두 사람은 산책하며 이야기를 나누는 등 소소한 시간을 보냈다.김설현은 현재 개인 채널을 통해 여행과 독서, 가족과 함께하는 일상 등을 공개하고 있다. 구독자 수는 10만 명 돌파를 앞두고 있다. 배우로서도 활발한 활동을 예고했다. 김설현은 넷플릭스 새 시리즈 '천천히 강렬하게'를 비롯해 JTBC '인간X구미호', 디즈니+ '상남자' 등에 출연해 시청자들과 만날 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr