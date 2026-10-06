그룹 웨이프 보이즈(WAYF BOYS)가 축구 지도자 손웅정 감독에게 체력 훈련을 받는다.
웨이프 보이즈(앤더슨, 앤드류, 라이언, 준명, 사무엘)는 지난 5일 공식 채널에 자체 콘텐츠 '월드클래스 아이돌 만들기' 티저 영상을 공개했다. 영상에는 손 감독의 지도를 받으며 훈련하는 멤버들의 모습이 담겼다.
손 감독은 축구선수 손흥민의 아버지이자 그를 어린 시절부터 지도한 인물이다. 기본기와 체력, 반복 훈련 등을 중시하는 지도 방식으로 알려져 있다.
티저는 "감독님이 나의 아버지라면?"이라는 질문에 답하는 멤버들의 모습으로 시작한다. 멤버들은 "무서울 것 같다", "가까워질 수 있을 것 같다" 등 각기 다른 반응을 보였다.
이어 손 감독의 지시에 따라 훈련하는 장면이 공개됐다. 손 감독은 "선을 넘으면 안 되는 거야", "이 체력 가지고 무대에 선다고?"라고 지적하며 멤버들의 집중력과 체력을 점검했다.
이번 콘텐츠에는 웨이프 보이즈가 축구 훈련을 체험하고, 손 감독에게 기본기와 훈련 자세를 배우는 과정이 담긴다. 멤버들이 손 감독의 피드백에 어떻게 반응하고 훈련을 소화할지가 주요 내용이다.
웨이프 보이즈는 첫 싱글 '웨이프 보이즈 DO'와 'SWAG'를 발표하고 활동했다. 음악 활동과 함께 자체 콘텐츠를 통해서도 팬들과 만나고 있다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
웨이프 보이즈(앤더슨, 앤드류, 라이언, 준명, 사무엘)는 지난 5일 공식 채널에 자체 콘텐츠 '월드클래스 아이돌 만들기' 티저 영상을 공개했다. 영상에는 손 감독의 지도를 받으며 훈련하는 멤버들의 모습이 담겼다.
손 감독은 축구선수 손흥민의 아버지이자 그를 어린 시절부터 지도한 인물이다. 기본기와 체력, 반복 훈련 등을 중시하는 지도 방식으로 알려져 있다.
티저는 "감독님이 나의 아버지라면?"이라는 질문에 답하는 멤버들의 모습으로 시작한다. 멤버들은 "무서울 것 같다", "가까워질 수 있을 것 같다" 등 각기 다른 반응을 보였다.
이어 손 감독의 지시에 따라 훈련하는 장면이 공개됐다. 손 감독은 "선을 넘으면 안 되는 거야", "이 체력 가지고 무대에 선다고?"라고 지적하며 멤버들의 집중력과 체력을 점검했다.
이번 콘텐츠에는 웨이프 보이즈가 축구 훈련을 체험하고, 손 감독에게 기본기와 훈련 자세를 배우는 과정이 담긴다. 멤버들이 손 감독의 피드백에 어떻게 반응하고 훈련을 소화할지가 주요 내용이다.
웨이프 보이즈는 첫 싱글 '웨이프 보이즈 DO'와 'SWAG'를 발표하고 활동했다. 음악 활동과 함께 자체 콘텐츠를 통해서도 팬들과 만나고 있다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
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