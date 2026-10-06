웨이프 보이즈 / 사진=WAYF

그룹 웨이프 보이즈(WAYF BOYS)가 축구 지도자 손웅정 감독에게 체력 훈련을 받는다.웨이프 보이즈(앤더슨, 앤드류, 라이언, 준명, 사무엘)는 지난 5일 공식 채널에 자체 콘텐츠 '월드클래스 아이돌 만들기' 티저 영상을 공개했다. 영상에는 손 감독의 지도를 받으며 훈련하는 멤버들의 모습이 담겼다.손 감독은 축구선수 손흥민의 아버지이자 그를 어린 시절부터 지도한 인물이다. 기본기와 체력, 반복 훈련 등을 중시하는 지도 방식으로 알려져 있다.티저는 "감독님이 나의 아버지라면?"이라는 질문에 답하는 멤버들의 모습으로 시작한다. 멤버들은 "무서울 것 같다", "가까워질 수 있을 것 같다" 등 각기 다른 반응을 보였다.이어 손 감독의 지시에 따라 훈련하는 장면이 공개됐다. 손 감독은 "선을 넘으면 안 되는 거야", "이 체력 가지고 무대에 선다고?"라고 지적하며 멤버들의 집중력과 체력을 점검했다.이번 콘텐츠에는 웨이프 보이즈가 축구 훈련을 체험하고, 손 감독에게 기본기와 훈련 자세를 배우는 과정이 담긴다. 멤버들이 손 감독의 피드백에 어떻게 반응하고 훈련을 소화할지가 주요 내용이다.웨이프 보이즈는 첫 싱글 '웨이프 보이즈 DO'와 'SWAG'를 발표하고 활동했다. 음악 활동과 함께 자체 콘텐츠를 통해서도 팬들과 만나고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr