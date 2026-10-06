덱스, 5개월째 유튜브 중단했는데…마선호 옆 더 잘생겨진 비주얼 자랑

방송인 겸 배우 덱스가 유튜브 활동을 잠정 중단한 가운데 반가운 근황을 전했다.덱스는 최근 자신의 SNS를 통해 헬스장에서 촬영한 사진을 공개하며 일상을 공유했다.공개된 사진 속 덱스는 마선호와 함께 운동을 즐기고 있는 모습이다. 흰색 티셔츠에 파란색 볼캡을 착용한 덱스는 편안한 차림에도 훈훈한 비주얼을 자랑했다. 운동기구가 가득한 헬스장에서 여유롭게 셀카를 남기며 밝은 표정을 짓고 있어 눈길을 끈다.특히 지난 6월 유튜브 활동에 잠시 쉼표를 찍은 덱스가 SNS를 통해 일상을 공개했다는 점에서 팬들의 반가움을 더한다. 덱스는 당시 약 7년간 이어온 유튜브 활동을 잠정 중단한다고 알렸다. 개인적인 사정과 컨디션 등을 종합적으로 고려해 재정비의 시간을 갖기로 했으며, 올해 안에는 유튜브 복귀가 어려울 것 같다는 뜻도 밝혔다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr