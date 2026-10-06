이대호가 '불꽃야구2'에서 연패 위기에 놓였다. / 사진=텐아시아DB

'불꽃야구2' 21화가 공개됐다. / 사진=스튜디오C1

'불꽃야구2' 21화가 공개됐다. / 사진=스튜디오C1

누적 연봉 429억원이라고 알려진 전 야구선수 이대호가 '불꽃야구'에서 연패 위기에 놓였다.지난 5일 오후 8시 스튜디오C1 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 야구 예능 프로그램 '불꽃야구2' 21화에서는 불꽃 파이터즈와 대학 국가대표팀의 경기가 펼쳐졌다.파이터즈는 1회 초부터 선취점을 내줬다. 감기 몸살에 걸린 선발투수 이대은은 첫 타자 원상윤에게 초구 안타를 허용한 뒤 도루까지 내주며 위기를 맞았다. 이후 삼진을 추가했지만 1루에서 발생한 불규칙 바운드로 첫 실점을 기록했다.이대은은 이후 안정을 찾으며 3회까지 추가 실점 없이 마운드를 지켰다. 파이터즈 역시 3회 말 문교원과 정근우, 박용택의 볼넷으로 2사 만루 기회를 만들었다. 그러나 박재욱이 바뀐 투수 정현우를 상대로 좌익수 뜬공에 그치며 득점으로 연결하지 못했다.격차는 4회부터 벌어졌다. 이대은이 선두타자에게 2루타를 허용한 데 이어 몸에 맞는 공까지 내줬고, 신재영이 마운드를 이어받았다. 신재영은 2사 1, 3루에서 2타점 3루타와 적시타를 연이어 허용하며 3점을 더 내줬다.파이터즈는 4회 말 반격에 나섰다. 이대호가 초구를 공략해 안타를 기록했고, 정의윤의 땅볼로 2사 2루 기회를 만들었다. 이어 이택근이 끈질긴 승부 끝에 1타점 2루타를 터뜨리며 첫 득점을 올렸다.5회 초에는 대량 실점이 나왔다. 송승준이 등판했지만 무사 만루 위기에 놓였고, 대학 국가대표팀 이헌영에게 3타점 2루타를 허용하며 점수 차가 7대1까지 벌어졌다. 이후 투입된 유희관도 2아웃을 잡은 뒤 4연속 안타를 맞아 3점을 추가로 내줬다. 파이터즈는 10대1까지 밀리며 시즌 첫 콜드패 위기에 놓였다.5회 말 박용택이 안타로 출루한 뒤 상대 실책을 틈타 홈을 밟으며 한 점을 만회했다. 대타 최수현의 안타와 정성훈의 볼넷도 이어졌지만 추가 득점에는 실패했다.7회에는 막내 투수 최현우가 등판해 삼진 2개와 우익수 뜬공으로 이닝을 막았다. 이어진 공격에서는 무사 만루 기회를 잡았고, 이택근의 병살타 때 임영기가 홈을 밟아 한 점을 추가했다.문교원도 추격에 힘을 보탰다. 앞선 타석에서 모두 출루했던 그는 우측 담장을 넘기는 투런 홈런을 터뜨렸다. 파이터즈는 10대5까지 점수 차를 좁히며 남은 2이닝에서 역전을 노리게 됐다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr