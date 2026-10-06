노홍철(47)이 최근 의사 여자친구와 결별한 사실을 밝혔다./사진=텐아시아DB

노홍철(47)이 최근 의사 여자친구와 결별한 사실을 밝혔다./사진=노홍철 유튜브 캡처

노홍철(47)이 최근 의사 여자친구와 결별한 사실을 밝혔다.지난 2일 유튜브 채널 '노홍철'에는 '만나는 사람 있나요...? 노홍철이 솔직하게 답해드립니다'라는 제목의 영상이 공개됐다. 노홍철은 바이크를 타고 이동하던 중 구독자들의 다양한 질문에 답하며 자신의 근황을 전했다.한 구독자가 현재 연애 중인지 묻자 노홍철은 "지금 만나는 분은 없고 그리 오래되지 않은 시점에 만났던 친구와 이별을 했다"고 털어놨다.전 여자친구의 직업이 의사였다는 사실도 공개했다. 노홍철은 "내가 막 여기저기 떠돌아다니는 걸 좋아하지 않나. 상대적으로 의사라는 직업은 비슷한 루틴으로 일정하게 한정된 일을 하는 분이 많다"고 이야기했다. 이어 "그래서 그런 분들이 마음을 표현해주거나 나와 대화를 하거나 발전하는 경우가 꽤 있다"고 설명했다.교제 당시 두 사람은 여행과 라이딩 등 노홍철의 취미를 함께 즐겼다고. 그는 "그분도 여행도 많이 가고 라이딩도 많이 갔다. 정말 멋진 친구였다"며 "나와 나이 차이는 몇 살 차이 안 났다"고 회상했다.노홍철은 "늘 혼자인 것도 아니고, 늘 연애를 하는 것도 아니다. 자유자재 부는 바람처럼 살고 있다"고 말했다. 그러면서 "지금까지 만났던 분들 중에 단 한 분도 인간적으로 괜찮지 않았던 적은 없었던 것 같다. 너무나 감사한 일이다"라며 지나간 인연들을 언급했다.노홍철은 자신의 미래에 관한 생각도 밝혔다. 10년 뒤 모습을 묻는 질문에는 "나는 항상 무언가의 목표를 정해두기보다는 그 순간 내 기분에 가장 이상적인, 가장 좋아하는, 가장 감사할 만한 일을 하면서 웃고 있을 것 같다"고 답했다. 이어 "내 바람이 이렇다는 거지, 또 모른다. 지금 너무 행복해서 큰 벌 받을지 모른다. 인생은 공평한 것 아니냐"고 덧붙였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr