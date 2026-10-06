방송인 이경규가 올해 여러 차례 불거진 건강이상설에 체력 평가 결과까지 공개하며 직접 해명에 나섰다. / 사진=텐아시아 DB

방송인 이경규가 올해 여러 차례 불거진 건강이상설에 체력 평가 결과까지 공개하며 직접 해명에 나섰다. / 사진=tvN STORY '남겨서 뭐하게'

방송인 이경규가 올해 여러 차례 불거진 건강이상설에 체력 평가 결과까지 공개하며 직접 해명에 나섰다.5일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에서는 이경규와 주병진이 36년 만에 만나 이야기를 나눴다.이날 박세리가 건강 상태를 묻자 이경규는 "건강하지"라고 답한 뒤 최근 자신을 따라다닌 건강이상설을 먼저 꺼냈다.이경규는 "요즘 기사를 보니까 내 건강이 안 좋다는 설이 떠돌았다. 말이 어눌하다더라. 그래서 내가 서울시에서 하는 체력테스트를 했다"며 검사 결과지를 공개했다. 점수는 100점 만점에 55점이었다.낮은 점수에도 이유가 있었다. 이경규는 "내 나이가 있음에도 불구하고 어르신들 측정하는 곳에서 해야하는데 자존심상 못하겠다 해서 일반 성인들이 가는 곳에서 했다. 그러다 보니 좀 약하게 나왔다"고 설명했다.이경규를 둘러싼 건강 우려는 올해 들어 여러 차례 나왔다. 지난 5월 유튜브 영상에서 평소보다 발음이 어눌하고 반응이 느려 보인다는 반응이 나오면서 건강이상설이 불거졌다. 당시 소속사는 건강에는 문제가 없으며 촬영 당시 수면 부족으로 컨디션이 좋지 않았다고 밝혔다.지난 7월에는 이경규가 직접 관련 이야기를 꺼내기도 했다. 당시 그는 발음이 좋지 않다는 반응을 알고 있다면서 방송을 오래 하다 보면 발음을 대충 하는 경우도 있다고 설명했다. 이번에는 말로 해명하는 데서 그치지 않고 체력 평가 결과까지 직접 공개한 셈이다.음주 습관에도 변화가 생겼다. 과거 상당한 주량을 언급했던 이경규는 현재 술자리를 일주일에 한 번 정도로 줄였다고 밝혔다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr