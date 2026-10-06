17kg까지 증량했던 배우 안재현이 최근 살이 빠졌다고 밝혔다. / 사진=유튜브 채널 '안재현' 영상 캡처, 유튜브 채널 '나혼자산다 STUDIO' 영상 캡처

배우 안재현이 체중이 줄어 옷을 수선했다고 말했다. / 사진=유튜브 채널 '안재현' 영상 캡처

배우 안재현이 살이 빠진 근황을 전했다.5일 유튜브 채널 '안재현 AHN JAE HYEON'에는 '성수 핫플은 모르겠고 제 단골집 갑니다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 안재현이 자신이 거주 중인 서울 성수동을 돌아다니며 단골 세탁소 등을 소개하는 모습이 담겼다.본격적인 촬영에 앞서 안재현은 평소 알고 지내던 동네 주민과 마주쳤다. 주민은 안재현을 보자 "잘 드셔야 한다. 힘들다"며 "왜 이렇게 살이 빠졌느냐. 살 빠지니까 보기 싫다"고 말했다. 이어 "먹을 게 없어서 그러냐. 먹을 거 없으면 내가 주겠다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.안재현 역시 최근 체중이 줄었다고 밝혔다. 그는 성수동을 돌아다니며 "살이 많이 빠졌다. 그래서 옷을 다 3인치 정도 줄인 것 같다"고 말했다.안재현의 체중 변화가 더욱 눈길을 끄는 건 과거 77kg까지 몸무게를 늘렸던 적이 있기 때문이다. 그는 한때 체중이 60kg까지 내려갔지만 베드신이 있는 작품을 준비하며 근육을 키우기 위해 77kg까지 증량했다고 밝힌 바 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr