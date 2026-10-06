임우일이 '말자쇼'에 출연했다. / 사진=텐아시아DB

임우일이 '말자쇼'에 출연했다. / 사진=KBS

임우일이 '말자쇼'에 출연했다. / 사진=KBS

코미디언 임우일이 박영진에게 1억원을 빌려줬던 일화를 공개했다.지난 5일 방송된 KBS2 '말자쇼'에는 임우일이 게스트로 출연해 동료들과의 일화부터 사업과 투자 경험까지 돈에 얽힌 이야기를 털어놨다.이날 임우일은 평소 동료들의 경조사를 빠지지 않고 챙기는 편이라고 밝혔다. 김기리의 결혼식 당시에는 축의금으로 300만원을 냈다고 했다. 그는 "그 친구가 결혼하고 밤에 전화가 왔다. '형 덕분에 아내 보기에 어깨가 섰다. 형이 축의금을 제일 많이 냈다'고 하더라"고 전했다.박영진에게는 1억원을 빌려준 적도 있었다. 박영진이 이사 과정에서 비용 문제를 겪자 큰돈을 선뜻 빌려줬다는 것. 임우일은 "다행히 박영진 선배가 이미 상환했다"라며 웃어 보였다. 이어 그는 거액을 빌려준 이유에 대해 "박영진이라는 사람이 너무 잘살았다. 후배들에게도 그렇고 선배들에게도 그랬다. '당신 그동안 잘 살았다'는 말을 하고 싶었다"고 설명했다.이날 방송에서는 김영희가 투자와 소비를 주제로 관객들의 고민을 듣고 이야기를 나누기도 했다. 한 사연자는 남편 명의로 지식산업센터에 투자했다가 손실을 봤다고 밝혔다. 사연자는 "남편이 원망 한마디 없어 더 미안하다. 다시 시작하자는 마음으로 살지만, 남편을 볼 때마다 미안하다"며 심경을 털어놨다.그러자 김영희는 "금전적인 걸 떠나 남편은 다른 의미로 무너졌을 것"이라며 "가정에서 도는 돈인 만큼 적은 돈이라도 의논했어야 한다"고 말했다. 이어 "남편이 고맙게도 다시 0에서 시작하자고 하는 만큼, 남편이 지치지 않게 응원해 달라"고 조언했다.주식전문가 최고민수는 "비수도권 지역, 비아파트 투자는 전문가의 영역인데 초보 투자자가 했다는 게 아쉬운 부분"이라며 "손해를 보더라도 정리할 것을 추천한다"고 말했다. 그러면서 "부동산 투자는 최소 5명 이상, 이왕이면 은행권이나 부동산 관련 일, 재테크에 밝은 사람에게 물어봐라"고 당부했다.'말자쇼' 막내 작가의 한 달 소비 내역도 공개됐다. 최고민수와 임우일이 지출 내역을 살펴본 가운데 임우일은 "한 달 식비로 72만원 쓰는 분이 비만치료제를 맞고 있다"며 "이건 화장실에서 큰일 보며 밥 먹는 것과 똑같다"고 말해 웃음을 자아냈다.최고민수는 "3년만 알뜰하게 살면 은퇴가 점점 더 가까워진다"며 소비를 줄일 것을 조언했다.이날 방송에는 지드래곤에게 언급된 'GD표 거제야호' 성대모사의 주인공도 출연했다. 그는 성대모사 영상 이후 전 세계 누리꾼들의 악성 댓글에 시달리고 있다고 고민을 털어놨다. 이에 김영희는 "내게 박수 쳐주는 사람만 보고 가라"고 위로했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr