사진 = 31기 경수 인스타그램
사진 = 31기 경수 인스타그램
'나는솔로' 31기 경수가 약 두 달간 함께한 '선배의 참견' 촬영을 마친 소감과 현장 사진을 공개했다.

31기 경수는 최근 자신의 인스타그램에 "매 촬영마다 스틸컷(?)이 있는 건 아니지만, 가끔 촬영 때 찍힌 사진들을 보면 그때의 즐거웠던 분위기가 떠오릅니다"며 "편안한 분위기를 만들어주시기 위해 늘 힘써주셨던 스플스 연출 피디님들과, 매 화 애정을 가지고 편집에 힘써주셨던 스플스 편집 피디님들께 감사의 마음을 전합니다"고 인사했다.
사진 = 31기 경수 인스타그램
사진 = 31기 경수 인스타그램
이어 "그리고 일일이 인사드리지는 못했지만 따뜻하게 반겨주셨던 스플스 국장님, 팀장님, 모든 팀원분들께도 정말 감사드립니다"며 "제가 뭐라고 감히 이런 소회를 남기나 싶기도 하지만, 두 달 남짓의 시간이 저에겐 뜻깊은 시간이었기에 글로 남겨두고 싶었습니다"고 밝혔다.

그러면서 "마지막으로 가장 중요한, 매주 금요일 열심히 '선배의 참견'을 시청해주시고 일일이 댓글도 달아주셨던 시청자님들🫶 진심으로 감사드립니다. 정말 큰 힘을 받았습니다"며 "다들 행복하세요 좋은 일만 가득하실 거예요다음에 또 봬요~저희는 다시 또 현생 열심히 살아보겠습니다✌️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
사진 = 31기 경수 인스타그램
사진 = 31기 경수 인스타그램
공개된 사진 속 31기 경수는 휴대전화를 바라보고 있다. 블랙 재킷과 팬츠를 맞춘 경수는 촬영용 마이크를 착용한 채 자연스러운 모습으로 앉아 있으며 바로 앞에 놓인 카메라와 테이블 위 간식들이 실제 촬영 현장의 모습을 고스란히 보여준다.

이어진 사진에서 31기 경수는 밝은 회색 셔츠와 화이트 팬츠 차림으로 소파에 앉아 연인인 31기 순자를 바라보며 환하게 웃고 있다. 손에는 종이를 든 채 몸을 상대 쪽으로 돌리고 있어 '선배의 참견' 촬영 중 자연스럽게 대화를 나누던 순간이 담겼다.

또 다른 사진에서 31기 경수는 31기 순자와 나란히 선 채 '선배의 참견'이라고 적힌 종이를 들여다보고 있다. 짙은 재킷과 팬츠로 차분하게 차려입은 경수 옆에서 순자는 한 손으로 입가를 가린 채 케이크 상자를 들고 있으며, 두 사람 뒤로 '나는 SOLO' 화면과 풍선 장식이 함께 보인다.
사진 = 31기 경수 인스타그램
사진 = 31기 경수 인스타그램
이어 공개된 사진에서 31기 경수는 휴대전화를 양손으로 들고 화면을 바라보며 미소 짓고 있다. 짙은 반팔 상의를 입은 경수의 옆모습이 가까이 담겼으며 휴대전화 화면에는 앞선 촬영 현장의 한 장면이 떠 있어 이번 게시물에 담긴 시간들을 다시 살펴보는 모습이 포착됐다.
사진 = 31기 경수 인스타그램
사진 = 31기 경수 인스타그램
마지막 사진에서 31기 경수는 31기 순자와 손을 맞잡고 나란히 서 있다. 짙은 회색 계열의 상하의를 입은 경수와 밝은 상의에 하늘색 치마, 분홍색 플랫슈즈를 착용한 순자의 모습이 함께 담겼으며 두 사람은 서로를 바라보며 웃고 있다.

한편 1990년생인 31기 경수와 1991년생인 31기 순자는 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전해 달달한 연애를 이어가고 있다. 최근 두 사람은 '나는솔로' 방송을 보며 리액션 하는 '선배의 참견'에 출연했다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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