사진 = 31기 경수 인스타그램

사진 = 31기 경수 인스타그램

사진 = 31기 경수 인스타그램

사진 = 31기 경수 인스타그램

사진 = 31기 경수 인스타그램

'나는솔로' 31기 경수가 약 두 달간 함께한 '선배의 참견' 촬영을 마친 소감과 현장 사진을 공개했다.31기 경수는 최근 자신의 인스타그램에 "매 촬영마다 스틸컷(?)이 있는 건 아니지만, 가끔 촬영 때 찍힌 사진들을 보면 그때의 즐거웠던 분위기가 떠오릅니다"며 "편안한 분위기를 만들어주시기 위해 늘 힘써주셨던 스플스 연출 피디님들과, 매 화 애정을 가지고 편집에 힘써주셨던 스플스 편집 피디님들께 감사의 마음을 전합니다"고 인사했다.이어 "그리고 일일이 인사드리지는 못했지만 따뜻하게 반겨주셨던 스플스 국장님, 팀장님, 모든 팀원분들께도 정말 감사드립니다"며 "제가 뭐라고 감히 이런 소회를 남기나 싶기도 하지만, 두 달 남짓의 시간이 저에겐 뜻깊은 시간이었기에 글로 남겨두고 싶었습니다"고 밝혔다.그러면서 "마지막으로 가장 중요한, 매주 금요일 열심히 '선배의 참견'을 시청해주시고 일일이 댓글도 달아주셨던 시청자님들🫶 진심으로 감사드립니다. 정말 큰 힘을 받았습니다"며 "다들 행복하세요 좋은 일만 가득하실 거예요다음에 또 봬요~저희는 다시 또 현생 열심히 살아보겠습니다✌️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 31기 경수는 휴대전화를 바라보고 있다. 블랙 재킷과 팬츠를 맞춘 경수는 촬영용 마이크를 착용한 채 자연스러운 모습으로 앉아 있으며 바로 앞에 놓인 카메라와 테이블 위 간식들이 실제 촬영 현장의 모습을 고스란히 보여준다.이어진 사진에서 31기 경수는 밝은 회색 셔츠와 화이트 팬츠 차림으로 소파에 앉아 연인인 31기 순자를 바라보며 환하게 웃고 있다. 손에는 종이를 든 채 몸을 상대 쪽으로 돌리고 있어 '선배의 참견' 촬영 중 자연스럽게 대화를 나누던 순간이 담겼다.또 다른 사진에서 31기 경수는 31기 순자와 나란히 선 채 '선배의 참견'이라고 적힌 종이를 들여다보고 있다. 짙은 재킷과 팬츠로 차분하게 차려입은 경수 옆에서 순자는 한 손으로 입가를 가린 채 케이크 상자를 들고 있으며, 두 사람 뒤로 '나는 SOLO' 화면과 풍선 장식이 함께 보인다.이어 공개된 사진에서 31기 경수는 휴대전화를 양손으로 들고 화면을 바라보며 미소 짓고 있다. 짙은 반팔 상의를 입은 경수의 옆모습이 가까이 담겼으며 휴대전화 화면에는 앞선 촬영 현장의 한 장면이 떠 있어 이번 게시물에 담긴 시간들을 다시 살펴보는 모습이 포착됐다.마지막 사진에서 31기 경수는 31기 순자와 손을 맞잡고 나란히 서 있다. 짙은 회색 계열의 상하의를 입은 경수와 밝은 상의에 하늘색 치마, 분홍색 플랫슈즈를 착용한 순자의 모습이 함께 담겼으며 두 사람은 서로를 바라보며 웃고 있다.한편 1990년생인 31기 경수와 1991년생인 31기 순자는 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전해 달달한 연애를 이어가고 있다. 최근 두 사람은 '나는솔로' 방송을 보며 리액션 하는 '선배의 참견'에 출연했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr