가수 장윤정은 방송인 도경완과 2013년 결혼했다. / 사진=텐아시아DB

가수 장윤정이 스페셜 MC로 활약했다. / 사진=SBS '미운 우리 새끼' 유튜브 영상 캡처

가수 장윤정이 직접 소속사를 설립했지만 남편 도경완의 영입에는 선을 그었다.4일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에는 장윤정이 스페셜 MC로 출연했다. 이날 방송에는 탁재훈, 조현아, 임원희 등이 등장했다.오랜만에 스튜디오를 찾은 장윤정은 근황을 전했다. 서장훈은 그가 최근 후배 양성을 위해 소속사를 설립한 사실을 언급하며 "1호 연예인으로 도경완을 영입해야 하는 것 아니냐"고 물었다.장윤정은 남편의 합류 가능성을 단호하게 부인했다. 그는 "안 그래도 남편이 '난 왜 안 되냐. 섭섭하다'고 말한 적이 있다"며 "나는 가수만 한다. '다른 데 가서 커라'고 말했다"고 밝혔다.이에 서장훈은 도경완을 영입했을 때 수익이 나지 않을까 걱정하는 것 아니냐고 짓궂게 물었다. 장윤정은 "그런 것도 있다"고 받아쳐 웃음을 안겼다.한편 장윤정은 지난해 자신의 유튜브 채널을 통해 연예 기획사 설립 소식을 직접 알린 바 있다. 당시 그는 "준비한 지 꽤 됐는데 얘기를 언제 해야 할지 고민을 좀 했다. 후배들을 키워 보고 싶었다"고 설명했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr