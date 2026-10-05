채정안이 '냉장고를 부탁해'에서 트월킹을 선보였다. / 사진=JTBC '냉장고를 부탁해' 영상 캡처

채정안이 공유에게 트월킹을 금지당한 일화를 털어놨다. / 사진=JTBC '냉장고를 부탁해' 영상 캡처

배우 채정안이 공유에게 춤을 금지당했던 일화를 공개했다.지난 4일 방송된 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'에는 채정안, 주상욱이 게스트로 출연했다. 채정안은 과거 드라마 '커피프린스 1호점'에서 호흡을 맞췄던 공유와의 일화를 털어놨다.MC 김성주는 채정안의 첫사랑 역할을 맡았던 공유가 과거 보내준 커피차의 현수막 문구를 소개했다. 현수막에는 "내 첫사랑 한유주. 이혼하고 또 재혼했다며. 개명하면 모를 줄 알았니. 부디 행복하길"이라는 글과 함께 "채정안 배우, 트월킹 절대 금지"라는 당부가 적혀 있었다.채정안은 '트월킹' 금지'라는 문구에 대해 "요즘에는 안 한다. 다 끊었다"면서 공유가 트월킹을 금지한 이유를 설명했다. 과거 공유, 지인 1명과 함께 원테이블 식당에서 식사하던 중 벌어진 일이었다.당시 채정안은 식당에서 흘러나오는 음악에 맞춰 춤을 췄다고 했다. 그는 "'쿨함에 대한 애티튜드가 무엇일까, 음악이 나를 추게 하면 춤은 어디서든 추겠다'라는 마인드가 있었다. 춤에 대한 저항 정신이 투철했다"고 회상했다.당시 셰프들이 주방에 들어가 있고 일행만 테이블에 남아 있던 상황에서 채정안은 "나도 모르게 나가서 트월킹을 잠깐 했다"고 밝혔다. 그는 "친구들이 안 보길 바랐다. 제가 그러든 말든 걔네도 쿨하길 바랐다"고 말했다.하지만 공유의 반응은 예상과 달랐다. 채정안은 "갑자기 공유가 '어디 가서 절대 춤추지 마라. 나 지금 짜증 나고 눈 버렸다'고 하더라"고 전해 현장을 웃음바다로 만들었다.공유의 당부는 다음 날에도 이어졌다. 채정안은 공유에게 "절대 트월킹은 추지 마라. 근데 계속 춤사위가 아른거린다"는 문자를 받았다고. 그러면서 "내가 생각했을 때 그 친구 혼자 췄을 거다"라고 너스레를 떨었다. 제작진도 "공유 씨의 해명을 기다린다"는 자막으로 웃음을 더했다.출연진은 채정안의 트월킹을 궁금해했다. 주변에서 부추기자 채정안은 "아, 트월킹 끊어서"라면서도 못 이기는 척 은근히 몸을 풀었다. 안정환은 공유를 향해 "잠시 TV를 꺼달라"고 당부했고, 채정안도 "안 봤으면 좋겠다"며 웃음을 더했다.결국 채정안은 이날 스튜디오에서 자리에서 일어나 트월킹을 재현했다. 골반과 엉덩이를 흔들며 몸을 리듬에 맡겼다. 흥이 오른 채정안은 박은영 셰프까지 불러 함께 춤을 추며 스튜디오를 유쾌한 분위기로 만들었다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr