배우 채정안이 과거 예능에서 차분한 모습을 보여줬던 이유가 이경규가 제지시켰기 때문이라고 밝혔다.
지난 4일 방송된 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'에는 채정안과 주상욱이 게스트로 출연했다.
채정안은 공유에게 트월킹을 금지당했던 일화를 전한 데 이어 스튜디오에서 직접 트월킹도 선보였다. 채정안의 거침없는 입담에 엉뚱한 춤까지 본 주상욱은 그동안 알지 못했던 채정안의 모습에 "재밌다. 저는 이런 분인 줄 몰랐다"며 다소 충격 받은 표정을 지었다. MC 안정환은 "이런 분이면 어떤 분인 거냐"며 웃었다. 과거 예능에서 채정안과 함께한 적 있던 주상욱은 "안 좋은 뜻이 아니다. 차분했던 (사람으로 기억한다)"며 당혹스러워했다.
이에 채정안은 "이경규 선배님이 내가 말하는 걸 되게 싫어했다"고 고백해 폭소케 했다. 이어 "말하면 막 자르라고 했다"며 "마지막엔 그래도 많이 나아졌다고 칭찬해 주셨다"고 전했다.
두 사람은 2017년 방송된 JTBC 예능 '내 집이 나타났다'를 함께 진행한 바 있다. 당시 주상욱이 게스트로 출연하기도 했다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
지난 4일 방송된 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'에는 채정안과 주상욱이 게스트로 출연했다.
채정안은 공유에게 트월킹을 금지당했던 일화를 전한 데 이어 스튜디오에서 직접 트월킹도 선보였다. 채정안의 거침없는 입담에 엉뚱한 춤까지 본 주상욱은 그동안 알지 못했던 채정안의 모습에 "재밌다. 저는 이런 분인 줄 몰랐다"며 다소 충격 받은 표정을 지었다. MC 안정환은 "이런 분이면 어떤 분인 거냐"며 웃었다. 과거 예능에서 채정안과 함께한 적 있던 주상욱은 "안 좋은 뜻이 아니다. 차분했던 (사람으로 기억한다)"며 당혹스러워했다.
이에 채정안은 "이경규 선배님이 내가 말하는 걸 되게 싫어했다"고 고백해 폭소케 했다. 이어 "말하면 막 자르라고 했다"며 "마지막엔 그래도 많이 나아졌다고 칭찬해 주셨다"고 전했다.
두 사람은 2017년 방송된 JTBC 예능 '내 집이 나타났다'를 함께 진행한 바 있다. 당시 주상욱이 게스트로 출연하기도 했다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
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