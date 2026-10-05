가수 조현아가 과거 연애 경험을 털어놨다. / 사진=텐아시아DB

조현아와 이미주가 연애에 대한 고민을 나눴다. / 사진=SBS '미운 우리 새끼' 유튜브 영상 캡처

그룹 어반자카파 멤버 조현아가 과거 교제했던 연예계 종사자의 집착 때문에 힘들었던 경험을 털어놨다.4일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에는 조현아와 그룹 러블리즈 출신 이미주가 출연했다. 두 사람은 근황을 나누던 중 자연스럽게 연애 이야기로 화제를 옮겼다.조현아는 이미주에게 현재 연애 중인지 물었고, 이미주는 "하겠냐"고 답했다. 이어 방송에서 만난 이성에게 마음이 간 적이 있느냐는 질문에는 "멋있는 분이라고 생각한 적은 있지만 마음이 가거나 호감이 간 적은 없었다"고 말했다.이후 조현아는 자신의 과거 연애를 떠올렸다. 그는 "너나 나나 왜 이상항 남자들을 많이 만날까"라며 "나는 생방송을 하고 있는데 전화를 안 받는다고 집착하는 사람도 만났다"고 밝혔다.그러면서 상대가 연예계에서 일하는 사람이었다는 점도 언급했다. 조현아는 "그분은 매사 그랬다. 전화를 안 받으면 난리가 났다"고 말하며 당시 상대의 집착이 반복됐다고 설명했다.이미주 역시 과거 교제했던 남자친구의 집착으로 불편했던 경험을 전했다. 그는 "헬스장에 가지 말라고 하더라. PT도 받지 말라고 했다"고 말했다. 그 이유에 대해서는 "PT를 하면 터치가 있을 수 있으니까 가지 말라고 했다"고 설명했다. 이를 들은 조현아는 이미주의 경험에도 공감했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr