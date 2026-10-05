그룹 어반자카파 멤버 조현아가 과거 교제했던 연예계 종사자의 집착 때문에 힘들었던 경험을 털어놨다.
4일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에는 조현아와 그룹 러블리즈 출신 이미주가 출연했다. 두 사람은 근황을 나누던 중 자연스럽게 연애 이야기로 화제를 옮겼다.
조현아는 이미주에게 현재 연애 중인지 물었고, 이미주는 "하겠냐"고 답했다. 이어 방송에서 만난 이성에게 마음이 간 적이 있느냐는 질문에는 "멋있는 분이라고 생각한 적은 있지만 마음이 가거나 호감이 간 적은 없었다"고 말했다. 이후 조현아는 자신의 과거 연애를 떠올렸다. 그는 "너나 나나 왜 이상항 남자들을 많이 만날까"라며 "나는 생방송을 하고 있는데 전화를 안 받는다고 집착하는 사람도 만났다"고 밝혔다.
그러면서 상대가 연예계에서 일하는 사람이었다는 점도 언급했다. 조현아는 "그분은 매사 그랬다. 전화를 안 받으면 난리가 났다"고 말하며 당시 상대의 집착이 반복됐다고 설명했다.
이미주 역시 과거 교제했던 남자친구의 집착으로 불편했던 경험을 전했다. 그는 "헬스장에 가지 말라고 하더라. PT도 받지 말라고 했다"고 말했다. 그 이유에 대해서는 "PT를 하면 터치가 있을 수 있으니까 가지 말라고 했다"고 설명했다. 이를 들은 조현아는 이미주의 경험에도 공감했다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
4일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에는 조현아와 그룹 러블리즈 출신 이미주가 출연했다. 두 사람은 근황을 나누던 중 자연스럽게 연애 이야기로 화제를 옮겼다.
조현아는 이미주에게 현재 연애 중인지 물었고, 이미주는 "하겠냐"고 답했다. 이어 방송에서 만난 이성에게 마음이 간 적이 있느냐는 질문에는 "멋있는 분이라고 생각한 적은 있지만 마음이 가거나 호감이 간 적은 없었다"고 말했다. 이후 조현아는 자신의 과거 연애를 떠올렸다. 그는 "너나 나나 왜 이상항 남자들을 많이 만날까"라며 "나는 생방송을 하고 있는데 전화를 안 받는다고 집착하는 사람도 만났다"고 밝혔다.
그러면서 상대가 연예계에서 일하는 사람이었다는 점도 언급했다. 조현아는 "그분은 매사 그랬다. 전화를 안 받으면 난리가 났다"고 말하며 당시 상대의 집착이 반복됐다고 설명했다.
이미주 역시 과거 교제했던 남자친구의 집착으로 불편했던 경험을 전했다. 그는 "헬스장에 가지 말라고 하더라. PT도 받지 말라고 했다"고 말했다. 그 이유에 대해서는 "PT를 하면 터치가 있을 수 있으니까 가지 말라고 했다"고 설명했다. 이를 들은 조현아는 이미주의 경험에도 공감했다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
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