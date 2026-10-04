사진=백지영 유튜브

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백지영-정석원 부부가 비와이의 예상 밖 등장에 반가움을 감추지 못했다.4일 백지영 유튜브 채널에는 '백지영이 계약까지 고민한 일반인들의 충격적인 노래대회 결승전｜분리수거 가요제 2화'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 공개된 '분리수거 가요제 2화' 결승전 전 축하 무대를 위해 래퍼 비와이가 깜짝 등장했다. 참가자들의 무대를 지켜보던 백지영과 정석원은 예상하지 못한 손님의 등장에 놀라움을 드러냈고, 비와이는 무대 위에서 연달아 두 곡을 선보이며 분위기를 끌어올렸다.공연을 마친 비와이를 마주한 백지영은 "우리 진짜 처음 만나는 거 아니냐. 내가 너무 팬이다"라며 반가워했다. 그는 자리에서 일어나 비와이와 포옹했고, 비와이 역시 "저도 너무 팬입니다"라고 답하며 훈훈한 첫 만남을 완성했다.백지영은 비와이를 향해 어떻게 출연하게 됐는지 물었다. 비와이는 망설임 없이 "백지영 누나 유튜브니까"라고 답했다. 뜻밖의 고백에 백지영은 "무슨 그런 말을"이라며 감동한 표정을 지었고, 비와이는 "그게 아니면 여기 올 이유가 없다"고 재차 강조했다.정석원도 비와이를 향한 팬심을 숨기지 않았다. 백지영은 "사실 내가 비와이를 알게 된 것도 석원 씨 때문에 알게 됐다"고 설명했고, 정석원은 비와이를 향해 "저 되게 좋아해요. 너무 좋아해요"라고 직접 고백했다. 부부가 함께 보인 진심 어린 반응에 비와이도 미소를 지었다.비와이는 새 앨범 CD를 선물하며 따뜻한 마음을 전했다. 그는 "최근에 3개월 전에 새 앨범을 냈다"며 "아빠가 된 이후의 삶을 그린 앨범"이라고 소개했다. 이어 "굉장히 좋은 앨범이어서 꼭 드리고 싶었다"고 덧붙였다. 백지영은 "고맙습니다"라며 선물을 소중히 받아 들었다.짧은 축하 무대를 마치고 떠날 시간이 되자 백지영은 아쉬움을 드러냈다. 그는 "나 연락처 주고 가. 여기 적어줘"라며 비와이의 연락처를 직접 요청했다. 비와이의 깜짝 출연은 무대를 넘어 백지영·정석원 부부의 열렬한 팬심과 유쾌한 첫 만남까지 남기며 시선을 모았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr