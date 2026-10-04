전현무가 AI로 만든 개인곡 '패셔니스타 현무'를 공개한다. / 사진=텐아시아 DB

전현무가 AI로 만든 개인곡 '패셔니스타 현무'를 공개한다./사진 제공｜KBS ‘사장님 귀는 당나귀 귀’

전현무가 AI로 만든 개인곡 '패셔니스타 현무'를 공개한다.4일 방송되는 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서는 전현무가 직접 만든 개인곡을 처음 선보인다.이날 순천향대학교 서울병원장 이성진이 AI로 만든 곡을 소개하자 전현무는 "나도 개인곡이 있다"고 밝힌다.곡 제목은 '패셔니스타 현무'. 평소 패션으로 여러 차례 지적받았던 전현무는 "노래 제목은 '패셔니스타 현무'고, 옷을 잘 입는 현무라는 내용의 힙한 곡"이라고 설명한다. 엄지인은 "현무의 꿈을 담은 노래구나"라고 받아친다. 이어 전현무의 노래가 공개된다. 그는 "노래 힙하지? 엄청 좋다니까"라며 만족감을 드러내지만, 후렴구가 나오자 분위기가 달라진다."전현무 패셔니스타가 됐대. 동네 전체가 웅성웅성해. 사진 한 장만 올려도 난리야~"라는 가사가 나오자 출연진은 일제히 '갑' 버튼을 누른다. 전현무는 주변 반응에도 아랑곳하지 않고 노래에 맞춰 춤을 춘다.패션 디자이너 고태용의 평가도 냉정했다. 그는 "원래 우리 브랜드 앰버서더로 모시고 싶다는 생각을 진지하게 했었는데, 오늘부로 그 마음이 싹 사라졌다. 엄청난 충격"이라고 말했다.'사당귀'는 최근 방송까지 223주 연속 동시간대 예능 시청률 1위를 기록하고 있다.'사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr