사진=텐아시아DB

사진=유튜브 '요정재형'

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'요정재형' 이옥섭 감독과 법적 부부가 된 구교환이 연이은 작품 흥행 속에서도 모든 작품에 같은 책임감을 둔다고 밝혔다.4일 유튜브 채널 '요정재형'에는 '세상에 처음 선보이는 썰로 1시간 구성해 줘'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 영화 '부활남: 더 레드'에 출연한 구교환, 강기영, 신승호가 게스트로 출연했다. 세 사람은 친근한 분위기 속에서 작품과 연기 생활에 대한 이야기를 나눴다. 구교환은 과거 '요정재형'에 출연했을 당시를 떠올리며 정재형에게 "선배님 덕분이다. 선배님이 연대기를 훑어주시고 과장도 해주셔서"라고 너스레를 떨었다.정재형은 구교환을 향해 "완전 승승장구더라"고 말했다. '만약에 우리' 이후 '모자무싸'까지 좋은 반응을 얻었다는 말에 구교환은 "너무 행복하게 살았다"고 솔직한 마음을 털어놨다. 그는 해당 작품의 대본을 처음 읽었을 때 "나를 들킨 기분이었다"고 표현했다.구교환은 "그런데 이 드라마를 시청하신 모든 분들이 다 자기라고 생각했더라"고 말했다. 특정 인물의 이야기가 많은 시청자의 감정으로 확장된 점을 짚은 것이다. 그는 "그렇게 특별한 인물이 그렇게 보편적이라니, 정말 박해영 작가님의 마법 같은 대본인 것 같다"고 극찬했다.내년까지 공개를 앞둔 작품만 다섯 편이 넘는다는 이야기도 나왔다. 정재형은 구교환에게 작품이 이어질수록 책임감도 커지는지 물었다. 구교환은 "책임감이라고 하면 사실 영광"이라며 "어떤 작품이든 책임감은 드는 것 같다"고 답했다.그는 상업영화와 단편영화를 구분하지 않았다. "상업영화는 오히려 책임감을 나눈다"며 "숏필름이나 단편영화를 찍었을 때도 항상 에너지를 보여주려고 한다"고 강조했다. 구교환은 "책임감의 크기는 다 똑같다"고 말하며 작품 규모와 관계없이 최선을 다하는 연기 철학을 드러냈다.정재형이 "거의 절벽에서 밀었는데 잘 빠져나왔다"고 농담하자 구교환은 "잘 빠져나왔는데 재미는 없어졌다. 야생성이 다 사라졌다"고 받아쳐 웃음을 안겼다. 그는 남들이 원하는 방향에 무작정 편입되지 않는 것이 중요하다는 생각도 밝혔다. 너무 매끈하고 완성도 높은 결과물만 좇다 보면 예상 밖의 매력이 사라질 수 있 다는 이유에서다.구교환은 연상호 감독과 네 번째 작품을 함께하고 있다고도 전했다. 그는 현장에서 서로 각자의 역할을 알아서 해내는 신뢰가 생겼다며 오랜 협업에 대한 애정을 보였다. 작품마다 색깔은 달라도 자신만의 에너지와 거친 매력을 잃지 않겠다는 태도로 눈길을 끌었다.최근 구교환은 2013년부터 교제해 온 이옥섭 감독과 2022년 혼인신고를 마쳐 법적 부부라는 사실이 알려져 화제를 모았다. 두 사람은 2020년 열애를 공개한 뒤 긴 시간 서로를 믿고 의지해 왔다. 사랑과 일 모두에서 묵묵히 자신만의 길을 이어 온 구교환의 행보에 관심이 쏠린다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr