방송인 노홍철이 최근까지 교제했던 연인이 의사였다고 밝히며 결별 사실을 직접 알렸다. / 사진=텐아시아 DB

방송인 노홍철이 최근까지 교제했던 연인이 의사였다고 밝히며 결별 사실을 직접 알렸다. / 사진=노홍철 유튜브 채널

방송인 노홍철이 최근까지 교제했던 연인이 의사였다고 밝히며 결별 사실을 직접 알렸다.노홍철은 지난 2일 자신의 유튜브 채널에 '만나는 사람 있나요? 노홍철이 솔직하게 답해드립니다'라는 제목의 영상을 공개하고 구독자들의 질문에 답했다.이날 한 구독자는 노홍철에게 현재 만나는 사람이 있는지 물었다. 노홍철은 "누굴 만나는 분은 없다"면서 "근데 그리 오래되지 않은 시점에 만났던 친구랑 이별을 했다"고 밝혔다.최근까지 만났던 연인의 직업도 공개했다. 그는 "그분은 직업이 의사였다"며 "제가 여기저기 떠돌아다니고 자유로운 편인데, 상대적으로 의사라는 직업은 비슷한 루틴으로 일정하게 한정된 공간에서 일할 때가 많지 않느냐"고 말했다.이어 "이런 분들이 마음을 표현해주시거나 저와 대화를 하다가 발전하는 경우가 꽤 있더라"며 "그분도 같이 여행을 많이 다니고 라이딩도 했던 멋진 친구였다"고 전했다. 두 사람의 나이 차이는 크지 않았다고 덧붙였다.현재는 솔로다. 노홍철은 "늘 혼자인 것도 아니고, 늘 연애를 하는 것도 아니다"며 "바람이 이쪽으로 불기도 하고 저쪽으로 불기도 하듯 그렇게 계속 잘 살고 있다"고 말했다.전 연인들에 대해서도 언급했다. 그는 "지금까지 만났던 분들 중 단 한 분도 인간적으로 괜찮지 않았던 사람은 없었던 것 같다"고 이야기했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr