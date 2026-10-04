배우 고현정이 프랑스 파리에서 근황을 전했다. / 사진=SNS

배우 고현정이 프랑스 파리에서 근황을 전했다. / 사진=SNS

배우 고현정이 프랑스 파리에서 근황을 전했다. / 사진=SNS

배우 고현정이 프랑스 파리에서 근황을 전했다.고현정은 지난 3일 자신의 SNS에 "I LOVE PARIS"라는 글과 함께 파리에서 촬영한 사진 여러 장을 공개했다.사진 속 고현정은 파리 시내가 내려다보이는 테라스에서 체크무늬 셔츠에 흰색 스카프, 검은색 바지를 착용했다. 자연스럽게 풀어낸 머리와 화장기 짙지 않은 얼굴로 카메라를 바라보기도 했다.앞서 공개한 사진에서는 검은색 상의에 와이드 데님을 입은 모습도 담겼다. 벨트를 착용했지만 바지가 넉넉하게 남을 정도로 마른 허리가 눈에 띄었다.고현정은 과거 작품을 준비하며 체중을 감량한 방법을 공개한 바 있다. 2021년 당시 고현정 측은 "작품 때문에 살을 뺀 것이 가장 크다. 식이요법이 제일 컸다. 운동도 병행했다"고 설명했다.집에 있는 운동시설을 이용하거나 매니저와 한강을 걸으며 꾸준히 운동한 것으로 알려졌다. 당시에도 특정 방법에 의존하기보다 식단 관리와 운동을 병행했다고 밝혔다.최근에는 자신의 마른 체형을 두고 무리하게 다이어트한 것 아니냐는 반응에 직접 선을 긋기도 했다. 고현정은 지난 5월 강민경의 유튜브 채널 '걍밍경'에 출연해 "다이어트를 아주 막 심하게 한다고 생각하시는데 제가 젊었을 때도 안 한 다이어트를 건강이 왔다 갔다 하는 순간에 하겠나. 진짜 아니다"라고 말했다.건강 관리에 대해서는 "부단히 열심히 병원에 가고 있고 약도 먹고 있다"고 밝히며 "근력운동도 빨리 시작하고 싶다"고 이야기했다.1971년생인 고현정은 만 55세다. 지난해 SBS 드라마 '사마귀: 살인자의 외출'에 출연했으며, 최근에는 SNS와 유튜브 등을 통해 일상을 공개하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr