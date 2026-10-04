잔나비 최정훈이 음악과 공연에 집중하고 있는 근황을 전했다./ 사진=SNS

잔나비 최정훈이 음악과 공연에 집중하고 있는 근황을 전했다./ 사진=SNS

잔나비 최정훈이 음악과 공연에 집중하고 있는 근황을 전했다.최정훈은 3일 자신의 SNS에 여러 장의 사진과 함께 최근 일상을 담은 장문의 글을 올렸다. 그는 "몇 주간 스마트폰을 잘 쓰지 않았다"고 밝힌 뒤 "매일 아침 다시 요가 수련"이라며 달라진 생활을 전했다.먹는 양도 늘었다고 했다. 최정훈은 "요즘 좀 많이 먹는다"며 데이비드 보위가 그려진 그릇을 최근 구입했다고 밝혔다. 이어 "썩 마음에 들어서 굳이 저기에 뭐라도 담는다. 일부러 빵을 가생이에 놨다. 보위가 보이게끔"이라고 덧붙였다.최근에는 음악을 두고 스스로 질문하는 시간도 많아졌다. 최정훈은 "음악은 뭘까? 이게 음악이야? 라는 질문을 스스로 많이 던지는 시절"이라면서도 "나를 둘러싼 악기들과 연주자들을 보면 그건 음악이 맞다"고 말했다.함께 작업하는 사람들에 대해서는 "우리 주변을 기점으로 성실의 미덕을 아는 사람들이 모였고 또 모이고 있다고 생각한다"고 적었다.최근 생활에 대해서는 "진짜 정신 없이 지내고 있다. 사는 건 재밌기도 하고 그렇지 않기도 하다"고 털어놨다. 그러면서 "공연을 만드는 건 앨범을 만드는 것만큼 재밌다"며 공연 준비에 집중하고 있는 상황을 전했다.최정훈은 지난 3일 부산국제록페스티벌 무대에도 올랐다.최정훈은 배우 한지민과 2024년 8월 열애를 인정한 뒤 공개 연애를 이어오고 있다. 두 사람은 10세 차 연상연하 커플이다.앞서 최정훈이 대학 축제 무대에서 눈물을 보인 뒤 두 사람을 둘러싼 결별설이 나오기도 했다. 당시 최정훈 측은 컨디션 난조와 만족스럽지 못했던 무대에 대한 아쉬움으로 감정이 북받친 것이라는 취지로 설명했고, 두 사람의 관계에는 이상이 없는 것으로 전해지면서 결별설은 일단락됐다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr