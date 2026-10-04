사진 = 김희애 인스타그램

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사진 = 김희애 인스타그램

사진 = 김희애 인스타그램

배우 김희애가 파리 패션위크 첫 참석을 위해 프랑스로 향한 출국길 모습을 공개했다.김희애는 최근 자신의 인스타그램에 "파리에 잘 도착했어요🇫🇷"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김희애는 차량 뒷좌석에 앉아 카메라를 향해 손을 들어 인사하고 있다. 깔끔한 단발머리에 블랙 재킷과 연한 데님 팬츠를 매치한 김희애는 살짝 미소를 지으며 편안한 출국길 모습을 담았다.이어진 사진에서 김희애는 선글라스를 착용하고 차량 앞을 지나며 걸음을 옮기고 있다. 화이트 이너 위에 블랙 재킷을 걸치고 여유로운 실루엣의 데님 팬츠를 더했으며 블랙 숄더백까지 같은 계열로 맞춰 간결한 스타일링을 완성했다.또 다른 사진에서 김희애는 몸을 돌려 카메라를 바라보며 환하게 미소 짓고 있다. 한쪽 팔에는 블랙 백을 안아 들고 다른 손에는 선글라스를 든 채 자연스러운 포즈를 취했으며 턱선에 맞춰 떨어지는 단발 헤어가 또렷한 인상을 더했다.마지막 사진에서 김희애는 블랙 재킷과 데님 팬츠 차림으로 서서 카메라를 바라보고 있다. 선글라스와 가방을 한 손에 함께 든 김희애는 앞선 사진과 동일한 스타일링을 유지하며 밝은 미소로 출국 전 모습을 남겼다.이를 본 팬들은 "아름다우세요", "멋진배우", "너무 예뻐", "항상 예쁨", "한국의 최고 미인", "예쁨이 저절로 묻어난다" 등의 댓글을 달았다.김희애는 파리 패션위크 참석을 위해 인천국제공항을 통해 프랑스로 출국했다. 이번 일정은 김희애의 첫 파리 패션위크 참석으로, 파리에 도착한 뒤 로에베 2027 봄·여름 컬렉션 쇼를 찾았다.한편 김희애는 1967년생으로 59세이며 1983년 영화 '스무해 첫째날'로 데뷔한 뒤 드라마 '아들과 딸', '완전한 사랑', '밀회', '부부의 세계' 등 다수의 작품에서 열연했다. 김희애는 JTBC 새 드라마 '골드디거' 출연을 확정했으며 차기작으로 시청자들과 만날 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr