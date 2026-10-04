사진 = 애니 인스타그램

사진 = 애니 인스타그램

사진 = 애니 인스타그램

사진 = 애니 인스타그램

올데이 프로젝트 애니가 과감한 스타일링으로 색다른 매력을 드러냈다.최근 애니는 자신의 인스타그램에 다수의 사진을 올렸다.공개된 사진 속 애니는 회색 체크 패턴의 의상을 입고 팔짱을 낀 채 시선을 옆으로 돌리고 있다. 허리선을 잡은 벨트와 비대칭으로 떨어지는 짧은 하의에 검은색 시스루 스타킹, 롱부츠를 매치했으며 풍성하게 늘어뜨린 긴 웨이브 헤어가 또렷한 메이크업과 어우러졌다.이어진 사진에서 애니는 같은 차림으로 피아노 옆 의자에 비스듬히 기대 앉아 옆모습을 드러냈다. 한쪽 다리를 올린 자연스러운 포즈와 길게 흘러내린 웨이브 헤어가 앞선 사진과는 또 다른 분위기를 만들었다.또 다른 사진에서 애니는 흰색 퍼 장식이 돋보이는 블랙 재킷에 흰색 상의와 블랙 레더 쇼츠를 착용했다. 시스루 스타킹과 블랙 부츠를 더한 애니는 한쪽 다리를 굽힌 채 벽에 기대 강렬한 스타일링을 소화했다.마지막 사진에서 애니는 촬영 공간으로 보이는 나무 구조물 앞에서 양팔을 넓게 벌리고 포즈를 취했다. 한쪽 다리를 들어 올린 애니의 전신 실루엣과 블랙 앤 화이트 스타일링이 고스란히 담겼다.애니가 속한 올데이프로젝트는 지난 28일 두 번째 EP 'CRASH'를 발매하며 약 9개월 만에 컴백했다. 컴백에 앞서 'TALK'와 'DO IT LIKE THIS' 뮤직비디오를 차례로 선공개한 데 이어 타이틀곡 'CRASH'로 본격적인 활동에 돌입했으며 애니 역시 앨범 발매 당일 서울 명동에서 열린 'CRASH' 발매 기념 팝업 행사에 참석했다.한편 애니는 지난해 6월 그룹 올데이프로젝트로 정식 데뷔했다. 2002년생인 애니는 미국 뉴욕의 콜롬비아대학교에서 미술사학과 시각예술을 전공해 졸업했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr