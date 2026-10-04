카즈하가 '대환장 기안장 시즌2'에서 자신의 역할에 대한 고민을 털어놓다 눈물을 흘렸다./사진=텐아시아DB

카즈하가 '대환장 기안장 시즌2'에서 자신의 역할에 대한 고민을 털어놓다 눈물을 흘렸다./사진제공=넷플릭스

카즈하가 '대환장 기안장 시즌2'에서 자신의 역할에 대한 고민을 털어놓다 눈물을 흘렸다.기안84는 29일 공개된 넷플릭스 예능 '대환장 기안장 시즌2'에서 대관령 2호점 운영을 이어갔다. 기안84는 하루 일정을 마친 뒤 멤버들과 허심탄회하게 이야기를 나누는 시간을 마련했다. 새 멤버 카즈하에게 현재 상황에 대한 생각을 물으며 자연스럽게 속내를 꺼낼 수 있도록 했다.카즈하는 자신의 역할에 대한 고민을 털어놓던 중 울컥했다. 이를 지켜본 기안84는 "새로운 걸 처음 하는 거니까 힘들다. 네가 이상한 게 아니라 이건 진짜 힘들다"라고 위로했다. 결국 눈물을 보인 카즈하에게 기안84는 "너를 위한 프로"라며 "1호점 때 나도 울었다. 힘들긴 하다. 내가 뭘 해야 될지 모르겠더라"고 자기 경험을 들려줬다.다음 날에도 기안84는 카즈하에게 먼저 다가가 마음을 살폈고, 재치 있는 말로 현장 분위기를 풀었다. 임직원 체크아웃 토크에서는 숙박객들과 대화를 나누며 2호점 운영을 이어갔다. 다른 멤버들도 세심하게 챙겼다. 자신을 잘 따라주는 김연경에게 칭찬을 건네는가 하면, 계속된 주방 정리로 손이 상한 이준호에게는 미안함과 고마움을 전했다.기안84는 빨래와 요리 등 숙소 업무를 소화하고 숙박객들과 함께 운동하며 시간을 보냈다. '기안장 노래방'에서는 카즈하와 일본어로 마츠다 세이코의 '붉은 스위트피'를 부르며 듀엣 무대도 선보였다.눈이 쌓인 야외에서는 눈썰매를 타며 시간을 보냈다. 이후 벽에 임직원들의 모습을 그리던 중 김연경의 얼굴을 빠르게 완성하며 웹툰 작가로서의 면모도 보여줬다.'대환장 기안장 시즌2'는 매주 화요일 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr