사진 = 고현정 인스타그램

'나는솔로' 31기 영자가 초근접 셀카로 또렷한 이목구비를 드러냈다.31기 영자는 최근 자신의 인스타그램 스토리에 셀카 사진을 공개했다.공개된 사진 속 31기 영자는 한 손으로 볼을 감싼 채 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 어깨를 따라 자연스럽게 떨어지는 검은색 단발머리에 블랙 계열의 상의를 입은 영자는 가까운 거리에서 촬영한 사진에서도 맑은 피부와 또렷한 눈매를 드러냈으며 입술을 살짝 내민 표정으로 자연스러운 매력을 더했다.31기 영자는 최근에도 SNS를 통해 일상 사진을 꾸준히 공개하고 있다. 일상을 모은 사진을 공개하며 방송 이후의 근황을 전하는 등 '나는솔로' 종영 후에도 팬들과 소통을 이어가고 있다.31기 영자는 ENA·SBS Plus '나는솔로' 31기에 출연해 얼굴을 알렸으며 방송 당시 성남에 거주하며 분당 소재 엔지니어링 회사에서 평가서 작성 업무를 담당하고 있다고 소개했다.한편 31기 영자는 1994년생으로 32세이다. 31기 영자는 방송 당시 출연자 중 나이가 가장 어렸고 신체 나이 또한 검사 결과 20대로 나왔다고 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr