방송인 유재석이 '놀면 뭐하니?' 스핀오프에 함께하지 않는다. / 사진=텐아시아DB

'뭔데뭔데!' 2종 포스터가 공개됐다. / 사진제공=MBC

방송인 하하, 허경환, 주우재가 뭉친 '놀면 뭐하니?' 스핀오프가 베일을 벗었다.오는 9일 첫 방송되는 MBC '뭔데뭔데! 이게 무슨 난리고'(이하 '뭔데뭔데!')는 '놀면 뭐하니?' 멤버 하하, 허경환, 주우재가 함께하는 3부작 스핀오프 예능이다. 자유 여행인 줄 알고 떠났다가 누군가 미리 설계한 일정대로 움직이게 되는 세 사람의 과정을 담았다.공개된 2종 포스터에는 여행을 떠난 하하, 허경환, 주우재의 모습이 담겼다. '놀면 뭐하니?'를 이끄는 유재석은 이번 스핀오프에 참여하지 않는다.첫 번째 포스터에서 세 사람은 바닥에 나란히 누운 채 지친 모습을 보이고 있다. 이들 옆에는 사과 하나가 놓여 있어 여행 중 어떤 상황을 맞닥뜨린 것인지 궁금증을 더한다.또 다른 포스터에서는 세 사람의 분장이 담겼다. 주우재는 하의를 입지 않은 듯한 모습으로 등장하고, 허경환은 셔츠를 풀어 헤친 채 배를 내놓고 있다. 하하는 맹구를 연상시키는 분장을 해 눈길을 끈다.'뭔데뭔데!'는 9일 오후 9시 10분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr