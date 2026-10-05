배성재가 김다영과 결혼한 뒤 15kg을 감량한 근황을 전한다./ 사진=텐아시아 DB

배성재가 김다영과 결혼한 뒤 15kg을 감량한 근황을 전한다. / 사진=KBS '옥탑방의 문제아들'

배성재가 김다영과 결혼한 뒤 15kg을 감량한 근황을 전한다. / 사진=KBS '옥탑방의 문제아들'

배성재가 김다영과 결혼한 뒤 15kg을 감량한 근황을 전한다.오는 6일 오후 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 배성재와 김다영 부부가 출연한다.이날 배성재는 김다영과 썸을 타던 당시 몸무게가 인생 최대인 100kg까지 늘었다고 밝힌다. 아나운서 입사 당시에는 70kg대였지만 김다영과 연애를 시작하기 직전 100kg을 기록했고, 현재는 85kg까지 감량했다는 설명이다.체중 변화가 컸던 만큼 신혼집에는 M사이즈부터 3XL까지 다양한 크기의 수트를 보관하고 있다고도 털어놓는다.배성재는 체중 감량을 위해 마운자로를 비롯해 여러 다이어트 방법을 시도했다고 밝혔다. 그는 "마운자로로도 안 빠지던 살이 아내와 살면서 빠지기 시작했다"고 말했다.결혼 후 15kg을 감량한 데에는 김다영의 식단 관리가 영향을 미쳤다고 한다. 하루 세끼를 챙겨 먹으면서 체중을 줄였다는 이야기에 MC들은 "(아내 김다영이) 교관같다"고 반응했다.특히 두 사람은 최근 결혼에 이어 임신 소식까지 전했다. 김다영은 현재 첫 아이를 임신 중으로, 배성재와 결혼 후 부모가 될 준비를 하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr