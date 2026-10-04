사진 = 뷔 인스타그램
사진 = 뷔 인스타그램
방탄소년단(BTS) 뷔가 감각적인 분위기를 담은 근황 사진을 공개하며 팬들의 시선을 단숨에 사로잡았다.
사진 = 뷔 인스타그램
사진 = 뷔 인스타그램
뷔는 최근 개인 인스타그램 계정을 통해 "Été 2027 show Saturday, October 3rd Paris, 12pm (CEST)"라는 멘트와 함께 여러 장의 화보 사진을 게재했다.
사진 = 뷔 인스타그램
사진 = 뷔 인스타그램
공개된 사진 속 뷔는 단정한 차콜 톤 수트에 패턴 넥타이를 매치해 모던하면서도 클래식한 분위기를 연출했다. 한쪽 소매를 가볍게 걷어 올린 포즈와 깊이 있는 눈빛이 어우러져 절제된 절세 미모를 드러냈다.
사진 = 뷔 인스타그램
사진 = 뷔 인스타그램
또 다른 컷에서는 베이지 컬러의 트렌치코트에 프린팅 스카프 포인트를 더한 스타일링을 선보였으며 젖은 듯 연출한 굵은 헤어 라인과 날카로운 턱선이 어우러져 세련된 아우라를 완성했다.

한편 뷔는 그간 글로벌 패션 브랜드의 앰버서더로 활약하며 파리 패션위크를 비롯한 대형 글로벌 이벤트에서 강력한 영향력을 입증해 왔다. 군 복무 중에도 다채로운 콘텐츠로 화제성을 이어가고 있는 뷔는 전역 이후 선보일 다채로운 음악 활동과 글로벌 행보에 대해 국내외 팬들의 큰 기대를 모으고 있다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지