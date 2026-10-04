사진 = 뷔 인스타그램

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방탄소년단(BTS) 뷔가 감각적인 분위기를 담은 근황 사진을 공개하며 팬들의 시선을 단숨에 사로잡았다.뷔는 최근 개인 인스타그램 계정을 통해 "Été 2027 show Saturday, October 3rd Paris, 12pm (CEST)"라는 멘트와 함께 여러 장의 화보 사진을 게재했다.공개된 사진 속 뷔는 단정한 차콜 톤 수트에 패턴 넥타이를 매치해 모던하면서도 클래식한 분위기를 연출했다. 한쪽 소매를 가볍게 걷어 올린 포즈와 깊이 있는 눈빛이 어우러져 절제된 절세 미모를 드러냈다.또 다른 컷에서는 베이지 컬러의 트렌치코트에 프린팅 스카프 포인트를 더한 스타일링을 선보였으며 젖은 듯 연출한 굵은 헤어 라인과 날카로운 턱선이 어우러져 세련된 아우라를 완성했다.한편 뷔는 그간 글로벌 패션 브랜드의 앰버서더로 활약하며 파리 패션위크를 비롯한 대형 글로벌 이벤트에서 강력한 영향력을 입증해 왔다. 군 복무 중에도 다채로운 콘텐츠로 화제성을 이어가고 있는 뷔는 전역 이후 선보일 다채로운 음악 활동과 글로벌 행보에 대해 국내외 팬들의 큰 기대를 모으고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr