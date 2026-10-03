사진=유튜브 '션과함께'

사진=유튜브 '션과함께'

사진=유튜브 '션과함께'

사진=유튜브 '션과함께'

사진=유튜브 '션과함께'

사진=유튜브 '션과함께'

사진=유튜브 '션과함께'

코미디언 곽범이 마운자로와 러닝을 병행해 12kg을 감량한 과정을 밝혔다.2일 유튜브 채널 '션과 함께'에는 곽범의 다이어트와 자기관리 경험을 담은 영상이 게재됐다.이날 션은 곽범의 과거 사진과 현재 모습을 비교하며 "몸이 많이 달라졌다"고 말했다. 곽범은 "맞다. 많이 달라졌다"며 "마운자로의 도움을 받긴 했다"고 털어놨다.곽범은 다리를 다친 뒤 활동량이 줄면서 체중이 늘었다고 설명했다. 그는 "움직이지 못하니까 살이 점점 더 찌는 거다. 뛰고는 싶은데 살이 너무 쪄 있으니 발목에 무리가 왔다"며 당시 마운자로를 추천받았다고 밝혔다.약물 사용과 달리기를 병행한 그는 "맞으면서 무게를 줄이면서 뛰었더니 재활도 되고 속도도 좋아졌다"고 자신의 경험을 전했다. 현재는 마운자로 사용을 중단한 상태라고. 곽범은 "어느 정도 된 후 마운자로는 안 맞고 계속 뛰기만 하고 있는데 효과를 많이 봤다"며 "살을 빼고 뛰었을 때 심박수가 많이 내려갔다"고 말했다.션이 지금까지 시도한 다이어트 중 무엇이 가장 쉬웠는지 묻자 곽범은 "마운자로"라고 답했다. 다만 추천하는 운동으로는 러닝을 꼽으며 "같이 하면 더 빨라질 수 있다고 생각했다"고 달리기에 대한 의욕을 드러냈다.과거 반복했던 체중 감량과 요요 경험도 공개했다. 곽범은 "진짜 종류별로 다 해봤다. 바디프로필도 두 번이나 찍었다"며 '8주간의 기적'에도 도전했다고 밝혔다. 그는 "8주 동안 체지방을 빼고 사진까지 찍고 끝낸다. 그런데 다시 전 몸무게로 돌아오는 데 8주가 걸린다"고 말해 웃음을 안겼다.두부 다이어트도 시도했다는 곽범은 "면 두 번 먹으면 그대로 올라온다"고 덧붙였다. 가장 체중이 많이 나갔을 때는 92kg이었다며 "유튜브만 하고 편집할 때"라고 돌아봤다. 당시 피로의 원인을 다른 곳에서 찾았지만, 자신은 체중 증가 때문이었다고 느꼈다고 설명했다.자기관리를 위해 받은 시술도 언급했다. 곽범은 의사에게 탈모 진단을 받은 뒤 곧바로 수술 날짜를 잡았다고 밝혔다. 치아는 앞니 두 개의 크라운 색이 달라 상담을 받다가 위아래 치아의 색을 맞추기로 했다고 전했다.피부과에서는 수염 제모 상담을 받던 중 주름과 이마에 관한 이야기를 듣고 보톡스와 필러 시술까지 받았다고 말했다. 홈 디바이스를 이용한 관리도 병행하고 있다는 그는 "이렇게 항상 당하는 거다. 거의 지금 저는 성형 괴물이 되고 있다"고 농담하면서도 "성형을 하진 않았다"고 덧붙였다.한편 곽범은 앞서 JTBC '아는 형님'에서도 모발 이식과 보톡스, 레이저 리프팅, 치아 미백 등 시술에 수천만 원을 썼다고 밝힌 바 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr