사진=주현영 유튜브

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배우 주현영이 한의원 검사에서 예상하지 못한 설명을 듣고 당황했다.2일 유튜브 채널 '주연은 주현영'에는 '아아를 어떻게 안 먹고 살아요'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 주현영은 소화불량과 피로 등 건강 고민을 털어놓으며 한의원을 찾았다. 그는 "워낙 소화가 잘 안 되니까 문제다. 안 맞는 음식이 너무 많다는 게 문제인 거다. 유당불내증도 있다"고 밝혔다.커피나 고기를 먹은 뒤에도 속이 불편할 때가 있다고 설명했다. 최근 몇 달간 스트레스를 받은 뒤에는 다른 사람들과 같은 음식을 먹어도 혼자 배가 아픈 경우가 있었다고 전했다.제작진이 예약한 8체질 검사를 앞두고 주현영은 문진표를 작성했다. 한의사가 "제가 생각했던 것보다 훨씬 날씬하시다. 살이 더 빠지신 것 같다"고 말하자 그는 "맞다. 살이 빠졌다"고 답했다.문진과 인바디, 혈압, 자율신경계 검사 등을 마친 뒤 결과에 대한 설명이 시작됐다. 한의사는 스트레스와 신체 활성도 수치를 살펴보며 "되게 안 좋다. 신체 나이가 이 정도면 갱년기 수준"이라고 말했다.예상하지 못한 이야기에 주현영은 "이거 제 거 맞나요?"라고 되물었다. 한의사는 교감신경 수치에 대해서도 "지금 거의 최고다. 이 정도면 화병 수준"이라고 설명했다. 주현영은 "나는 화가 없는 사람인 줄 알았는데"라며 놀라워했다.대뇌 활성도에 관한 설명도 들었다. 한의사는 검사 결과를 바탕으로 기억력과 집중력이 떨어지거나 피로를 느낄 수 있다고 말했다. 생활습관에 관한 지적까지 나오자 주현영은 자신의 상태를 확인하며 상담을 이어갔다.8체질 검사에서는 한의사의 분류 기준에 따라 '수양 체질'이라는 설명을 들었다. 한의사는 속이 차고 만성 피로를 느끼기 쉬운 편이라며 따뜻한 음식 위주로 식습관을 관리하라고 조언했다.평소 즐겨 마시는 아이스 아메리카노와 같은 차가운 음료를 피하라는 말에 주현영은 "아아를 어떻게 참아"라며 아쉬움을 드러냈다. 좋아하던 반신욕도 줄이라는 권유를 받았다. 한의사는 반신욕으로 땀을 과도하게 흘릴 수 있다고 설명했다.주현영은 "나 반신욕 정말 좋아하는데"라고 말하면서도 "러닝도 살살하고 요가를 해볼까 한다"며 생활습관을 바꿀 뜻을 내비쳤다. 몸보신 일정을 마친 그는 "만병의 근원은 스트레스라는 걸 느꼈다"고 소감을 밝혔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr