황제성, "父 빚 때문에 채권자 녹화장까지 찾아왔다"…문세윤 한마디에 눈물 ('데이앤나잇')

이미지 크게보기

이미지 크게보기 사진 = MBN '김주하의 데이앤나잇'

이미지 크게보기 사진 = MBN '김주하의 데이앤나잇'

'김주하의 데이앤나잇' 황제성이 부친의 빚 문제로 힘들었던 시절, 문세윤에게 받은 위로를 떠올리며 눈물을 보였다.3일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에는 '맛있는 녀석들'의 김준현, 황제성, 김해준이 출연했다.이날 황제성은 김주하를 향한 팬심부터 드러냈다. 그는 "TV로 볼 때 너무 비현실적인 분이다"라며 "이목구비가 그려놓은 것 같다"고 감탄했다.그러나 MBC 시절 봤다던 김주하의 마감 뉴스 멘트가 틀린 것으로 드러나 웃음을 자아냈다. 김주하는 "난 한 번도 그런 적 없다. 안녕히 계세요 라고 했다"고 받아쳤다.후배 개인기를 돈 주고 샀다는 소문에 대해서도 입을 열었다. 황제성은 "예능 프로그램 나가면 개인기를 해달라고 하는데 할 줄 아는 게 없었다"며 후배에게 개인기를 샀던 사실을 인정했고, 당시 3만 원을 주고 산 매미 개인기를 직접 선보이기도 했다.웃음이 이어지던 스튜디오는 황제성이 과거를 꺼내면서 숙연해졌다. 부친의 빚 때문에 채권자가 녹화장까지 찾아왔던 시절이었다. 황제성은 "처음 겪는 일이라 힘들고 고소공포증 같은 신체변화도 있었다. 가만히 있는데 오금이 저리고 패닉에 빠졌다"고 털어놨다.무너져 가던 그를 붙잡아 준 건 당시 같은 코너에 출연하던 문세윤이었다. 문세윤은 무대 뒤에서 황제성에게 "너랑 동시대 코미디를 할 수 있어서 영광이야"라고 말했다.김주하가 "어떻게 그런 멘트를 생각했냐"라고 묻자 문세윤은 "가장 많은 웃음을 뽑아내는 연기자였고, 재성이 절대 빠질 수 없는 코너였다. 이걸 나가라고 '파이팅'하기에도 내가 너무 잔인해보이고, 진심으로 용기를 주고 싶었다"라고 설명했다.그날의 한마디를 전하던 황제성은 끝내 눈시울을 붉혔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr