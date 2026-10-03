사진=조정석 유튜브

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배우 조정석이 육아와 집안일, 촬영으로 여유 없는 일상을 털어놨다.2일 유튜브 채널 '채널 조정석'에는 '해방촌의 정석 탐방기｜전 같이 부쳤던 막내랑 해방촌 한바퀴'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 조정석은 소속사 후배 배우 이수찬과 함께 서울 해방촌을 찾았다. 이수찬은 소품숍과 옷 가게 등 해방촌 곳곳을 소개했고, 두 사람은 쇼핑을 하거나 네 컷 사진을 찍으며 시간을 보냈다.이수찬의 단골 카페에도 들렀다. 남산타워가 보이는 테라스에 앉은 조정석은 "외국 온 것 같다"며 도심 풍경에 감탄했다. 사진을 촬영하고 커피를 마시던 그는 평소에는 이런 시간을 갖기 어렵다고 밝혔다.조정석은 "여행 갈 시간도 없고 맨날 촬영하고. 사람들이 카페에 앉아서 그냥 이렇게 여유의 시간을 갖는 게 나는 익숙하지 않다"고 말했다. 촬영으로 바쁘게 지내다 보니 카페에 앉아 쉬는 일조차 어색하다는 것.결혼 후에는 육아와 집안일까지 더해졌다고 설명했다. 그는 "결혼하고 육아도 육아고, 집안일도 많고 이러다 보니까 이런 시간이 진짜 없다"고 털어놨다. 아내 거미의 본명을 언급하며 "지연이는 진짜 없고"라고 덧붙였다.조정석은 자신도 최근 촬영으로 바쁘다면서 유튜브를 통해 잠시 여유를 갖게 됐다고 말했다. 그는 "유튜브 탐구생활을 빌미로 해방촌에 와서 이 여유를 가지니까 뭔가 어색하면서도 되게 좋다"고 만족감을 드러냈다."이런 시간들이 필요한가 봐"라는 조정석의 말에 이수찬은 평소 혼자 카페를 자주 찾는다고 밝혔다. 어릴 때부터 연기를 해 주변에 같은 일을 하는 친구들이 많지만, 서로 스케줄이 달라 만나기 쉽지 않다는 설명이었다.해방촌을 둘러본 조정석은 "진짜 여행하러 온 느낌"이라며 가까운 곳에서도 여행 기분을 느꼈다고 전했다. "진짜 해방된 느낌이다. 그래서 해방촌인가?"라고 너스레를 떨기도 했다. 그는 "오늘 정말 느낌이 있다"며 오랜만의 외출에 만족했다.한편 조정석은 가수 거미와 2018년 결혼했으며, 슬하에 두 딸을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr