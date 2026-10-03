사진=JTBC '뉴스룸'

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'뉴스룸' 허진호 감독이 영화 '암살자(들)'의 역사 왜곡 논란에 직접 입장을 밝혔다.2일 방송된 JTBC '뉴스룸'에는 영화 '암살자(들)'을 연출한 허진호 감독이 출연했다.이날 오대영 앵커는 영화 속 '중정 윗선'이라는 표현이 박정희 전 대통령을 가리키는 것인지, 두 대상을 분리해서 그린 것인지 물었다.허 감독은 "이 영화가 박정희 대통령이 암살을 지시한 영화라는 어떤 재단을 해놓고 보신다면 그렇게 보일 수도 있겠지만, 저는 애초부터 분리해서 생각했다"고 밝혔다.그는 "만약 이것이 지시였다면 자기 목숨을 걸고 그런 지시를 내릴 리가 없다는 생각이 들었다"며 "자기 아내를 죽이게 한다는 건 저도 상상하고 싶지도 않은 일이었다"고 설명했다. 두 대상을 분리해야 영화 속 이야기를 진행할 수 있었다는 것이다.허 감독은 중앙정보부 내부의 암투나 김대중 납치 사건 이후 위기에 몰린 중앙정보부가 자체적으로 일을 벌였을 가능성 등을 영화적 상상으로 고려했다고 말했다. 치밀하게 짜인 계획이 아닌 '소동극'이었을 가능성도 생각했다며 "각각의 관객들이 상상할 수 있는 부분이 있을 것 같다"고 덧붙였다.실제 기록과 영화적 설정의 경계에 대해서도 설명했다. 허 감독은 마지막에 실제 다큐멘터리 장면을 넣은 이유를 언급하며, 사건을 다룬 '이제는 말할 수 있다', '그것이 알고싶다' 등 탐사 프로그램을 함께 봐달라고 요청했다. 이를 통해 무엇이 사실이고 무엇이 영화적 상상인지 구분할 수 있을 것이라는 설명이다.특히 이번 작품은 특정한 사실을 확정하기보다 질문을 던지는 방식으로 만들었다고 강조했다. 그는 "수사 기록과 제가 봤던 다른 자료들과의 간극이 너무 컸다"며 "'이건 사실이야'라고 얘기하기보다는 어느 정도 질문을 던지는 방식으로 영화를 끌어갔다"고 말했다.논란 이후 창작자로서 느낀 고민도 털어놨다. 허 감독은 이야기의 개연성과 관객의 흥미는 계속 고민하지만, 특정 집단의 반발이나 사회적 논란까지 예상하며 스스로 검열해야 하는지 생각하게 됐다고 밝혔다. 그러면서 "그것이 창작자에게 좋은 일인가는 모르겠다"며 "영화를 보고 평가해주셨으면 좋겠다"고 당부했다.작품의 주제에 대해서는 "암살자들을 찾는 이야기만은 아니다"라고 말했다. 사건으로 억울하게 해고된 인물과 외부의 압력에도 끝까지 진실을 추적하는 인물을 통해, 엄혹한 시대에 진실을 찾으려 했던 사람들의 이야기를 담고자 했다고 설명했다.'암살자(들)'은 1974년 육영수 여사 피격 사건을 모티브로 의혹과 배후를 추적하는 영화다. 지난달 23일 개봉 후 일부 설정을 두고 역사 왜곡이라는 비판이 제기됐다.제작진은 앞서 입장문을 통해 "영화 어디에서도 특정 인물을 사건의 배후로 규정하고 있지 않다"며 영화 속 가설과 극적 설정을 역사적 사실로 제시한 작품이 아니라고 밝혔다. 제작사 하이브미디어코프는 배우와 제작진에게 가해지는 부담 등을 우려해 개봉 2주 차 무대인사 일정도 취소했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr