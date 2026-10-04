이미지 크게보기 사진 = SNS

이미지 크게보기 사진 = SNS, 텐아시아 DB

박근혜 전 대통령이 영화 '암살자(들)' 역사 왜곡 논란 속에 故 박정희 전 대통령이 52년 전 자신에게 보낸 편지를 처음 공개했다.편지는 2일 박 전 대통령의 측근인 유영하 국민의힘 의원이 국회 기자회견을 통해 사본 형태로 공개했다. 작성일은 1974년 8월 17일로, 故 육영수 여사가 피격된 지 이틀 뒤다.유 의원은 "당시 프랑스에서 유학 중이던 박근혜 전 대통령이 모친 피격 사건에 따라 귀국하는 길에 받은 것"이라고 설명했다.편지에서 故 박정희 전 대통령은 "아버지가 맞을 흉탄을 어머니가 나 대신 맞고 가셨다. 내가 맞고 어머니가 살았더라면 얼마나 좋았을까 하고 몇 번이고 생각해 본다"고 적었다.이어 "아버지도 처음에는 하늘이 무너지는 듯해서 정말 마음을 가눌 수가 없었으나, 아버지부터 먼저 용기를 내야겠다고 생각하고 이제부터는 모든 것을 참고 견디기로 작정하였다"고 썼다.귀국길에 오른 딸에게는 "현관에서 아버지 혼자 너를 마중할 일을 생각하니 앞이 캄캄하다"는 심경도 전했다.유 의원은 "박근혜 전 대통령께서는 이 편지를 단 한 번도 세상에 내놓은 적 없이 간직하고 계셨다. 영화가 없었다면 편지도 공개되지 않았을 것"이라고 밝혔다.그러면서 '암살자(들)' 제작진에 "고 박정희 대통령의 명예를 훼손한 것을 사죄하고, 상처받으신 유족과 국민께 공개적으로 사과하라"고 요구했다. 상영 중단과 함께 법적 대응도 검토 중이라고 덧붙였다.지난달 23일 개봉한 '암살자(들)'은 1974년 8월 15일 발생한 故 육영수 여사 피격 사건을 모티브로 한 작품이다. 공식 발표된 범인 문세광 외에 또 다른 공범과 정권 차원의 개입 가능성을 암시했다는 이유로 일각에서 역사 왜곡 비판이 제기됐다.제작진은 "영화 어디에서도 특정 인물을 사건의 배후로 규정하고 있지 않다"며 "영화적 상상력을 더해 재구성한 극영화"라는 입장을 밝힌 바 있다.논란 속에 영화평론가 이동진, 영화 유튜버 지무비, 역사강사 최태성의 관련 영상은 잇따라 비공개 처리됐다.한편 제작사 하이브미디어코프는 2일 공식 SNS를 통해 "관객 및 참석자들의 안전을 고려해" 부산국제영화제 개막식 참석과 7일 예정이던 야외무대인사를 취소한다고 알렸다. 앞서 배우 이민호의 개인 행사도 취소됐다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr