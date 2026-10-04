이용진과 이기택이 '1박 2일' 합류 100일을 맞아 파격적인 기념사진 촬영을 제안받는다./사진=텐아시아DB

이용진과 이기택이 '1박 2일' 합류 100일을 맞아 파격적인 기념사진 촬영을 제안받는다./사진제공=KBS2

이용진과 이기택이 '1박 2일' 합류 100일을 맞아 파격적인 기념사진 촬영을 제안받는다.오는 4일 방송되는 KBS 2TV 예능프로그램 '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')에서는 전남 광주 통합 특별시로 여행을 떠난 여섯 멤버의 첫 번째 이야기가 펼쳐진다.멤버들은 이용진과 이기택의 합류 100일을 기념해 단체 사진을 촬영하기 위해 사진관을 찾는다. 콘셉트를 고민하던 이준은 아기들의 백일사진처럼 두 사람이 하의를 벗은 상태로 촬영하자고 제안한다. 이에 이용진과 이기택은 "우리는 각오가 되어 있다"며 탈의에도 거리낌 없는 모습을 보인다.본격적인 촬영이 시작되자 여섯 멤버는 다양한 포즈와 표정으로 기념사진을 남긴다. 이용진과 이기택의 합류 100일을 맞아 어떤 결과물이 완성될지 관심이 쏠린다.여행은 시작부터 예상치 못한 변수를 맞는다. 오프닝 전부터 갑작스러운 폭우가 쏟아지면서 제작진이 준비한 야외 일정에 차질이 생긴 것. 다양한 미션과 여행 코스를 마련했던 제작진은 결국 예정된 야외 촬영을 취소하고 긴급회의에 돌입한다.반면 멤버들은 "이번 여행 여기서 다 끝내나요?", "VCR 특집", "처음으로 실내에서 '1박 2일' 다 찍자"며 100% 실내 촬영을 제안한다. 결국 제작진은 현장에서 기존 일정을 뒤엎고 '자유여행'이라는 새로운 카드를 꺼낸다. 갑작스러운 일정 변경에도 멤버들은 당황하기보다 자유롭게 여행을 즐기며 촬영을 이어간다.'1박 2일 시즌4'는 오는 4일 오후 6시 10분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr