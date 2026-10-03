이미지 크게보기 사진 = 텐아시아DB

이미지 크게보기 사진 = MBC '돌아온 레전드 수사반장 1부-반장네 모임'

이미지 크게보기 영화 '암살자(들)'(감독 허진호)의 부산국제영화제 공식 일정이 결국 전면 취소됐다. / 사진=하이브미디어코프

'암살자(들)' 논란 속 배우 최불암이 공개했던 故 육영수 여사와의 통화 일화가 다시 주목받고 있다.최불암은 지난 2024년 4월 7일 방송된 MBC '돌아온 레전드 수사반장 1부-반장네 모임'에 이제훈, 이동휘, 최우성, 윤현수와 함께 출연해 1974년 청와대에서 걸려 온 전화에 얽힌 사연을 공개했다.그는 "1974년에 청와대에서 걸려온 전화를 받았다"며 "집사람이 전화를 받더니 '여보 청와대 부속실에서 전화가 왔다'라고 말하더라"고 떠올렸다. 이어 "벌떡 일어나 '여보세요' 하고 받았더니 김과장이라며 잠시만 기다려달라고 하더라"고 했다.최불암은 "전화를 기다리는데 수화기 너머로 웃음소리가 들렸다. 기다리니 '나 육영수예요'라고 말하시더라. 금방 모니터를 하시고 전화를 하신 모양이었다"고 말했다.이어 "여사님이 '담배를 몇 대를 태우세요?'라고 물으시더라. 그래서 '넉 대를 태웁니다'라고 대답했는데, '아이고 두 대로만 해요'라고 말하시더라"고 전했다.최불암은 "육영수 여사님이 대통령께서 수사반장을 보면서 담배 넉 대를 따라 피운다고 말씀하시더라"고 밝혔다.이어 "옆에서 박정희 대통령께서 여사님께 '무슨 쓸데없는 이야기를 하고 그래. 끊어 이제 그만'이라고 말하시더라"며 "이게 그렇게 잊혀지지 않는 사연이다"라고 회상했다.담배와 관련해서는 "1970년대에는 담배도 연기의 일부였다. 담배가 감정표현의 일부였기에 담배를 늘 태웠다"고 설명했다.최불암이 밝힌 故 육영수 여사와의 통화 일화는 최근 영화 '암살자(들)'을 둘러싼 논란 속에서 온라인을 중심으로 재조명되고 있다.'암살자(들)'은 1974년 8월 15일 발생한 故 육영수 여사 피격 사건을 모티브로 사건의 의혹과 배후를 추적하는 작품이다. 지난달 23일 개봉 이후 역사적 사건을 재구성한 방식을 두고 일각에서 역사 왜곡이라는 비판이 제기됐다.이 과정에서 영화평론가 이동진, 영화 유튜버 지무비, 역사강사 최태성의 관련 영상이 잇따라 비공개 처리됐다.지난 2일에는 박근혜 전 대통령이 유영하 국민의힘 의원을 통해 故 육영수 여사 피격 이틀 뒤인 1974년 8월 17일 작성된 故 박정희 전 대통령의 편지를 공개했다. 유 의원은 제작진에 공개 사과를 요구했으며, 상영 중단과 법적 대응도 검토 중이라고 밝혔다.제작진은 앞서 입장문을 통해 "특정한 역사적 결론을 새롭게 확정하거나 기존의 사실을 부정·왜곡하기 위해 제작된 영화가 아니"라고 밝힌 바 있다.2일 제작사 하이브미디어코프는 공식 SNS를 통해 "관객 및 참석자들의 안전을 고려해" 부산국제영화제 개막식 참석과 7일 예정이던 야외무대인사를 취소한다고 알렸다. 앞서 배우 이민호의 개인 행사도 취소됐다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr