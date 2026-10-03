사진 = 김유정 인스타그램

사진 = 김유정 인스타그램

사진 = 김유정 인스타그램

사진 = 김유정 인스타그램

배우 김유정이 파리에서 열린 메시카 하이주얼리 쇼에 참석해 블랙 드레스 스타일링을 선보였다.김유정은 최근 자신의 인스타그램에 "messika valeriemessika"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김유정은 어깨와 쇄골이 드러나는 블랙 튜브톱 드레스를 입고 한 손에 잔을 든 채 정면을 바라보고 있다. 턱선에 맞춰 짧게 자른 검은 단발머리는 한쪽을 귀 뒤로 넘겼으며 반대쪽 머리카락은 얼굴선을 따라 부드럽게 내려왔다. 목에는 직사각형 형태의 장식이 연이어 배치된 화려한 네크리스를 착용했고, 같은 디자인의 귀걸이를 더해 심플한 블랙 드레스와 선명한 대비를 이뤘다.이어진 사진에서 김유정은 야간 조명을 받은 건축물을 배경으로 몸을 살짝 틀어 포즈를 취했다. 한 손은 허리 아래에 올리고 다른 손으로 난간을 짚은 자세에서 몸을 따라 매끈하게 떨어지는 드레스 실루엣이 드러났으며, 손목의 브레이슬릿과 손가락의 링까지 네크리스, 귀걸이와 함께 반짝인다.또 다른 사진에서 김유정은 상반신을 정면에 가깝게 세운 채 촬영에 임하고 있다. 단정하게 정리한 단발과 블랙 튜브톱 드레스 사이로 네크리스가 목선을 따라 자리 잡았으며 귀걸이 역시 가까운 구도에서 또렷하게 보인다. 핑크빛을 은은하게 더한 볼과 입술, 길게 뻗은 속눈썹이 자연스럽게 어우러졌다.마지막 사진에서 김유정은 한쪽 손바닥에 얼굴을 기대고 카메라를 정면으로 바라봤다. 다른 팔은 몸 앞쪽으로 접어 손목의 브레이슬릿을 드러냈으며 목을 감싼 네크리스와 귀걸이까지 같은 화면에 담겼다.이를 본 팬들은 "진짜 걸작이다", "너무 귀엽다", "너무 예뻐", "너무 우아해요", "정말 여신 그 잡채", "마이 퀸" 등의 댓글을 달았다.앞서 김유정은 메시카 앰버서더 자격으로 지난달 30일 프랑스 파리로 출국했으며, 현지에서 열린 '2026 메시카 하이주얼리 쇼'에 참석했다. 이번 행사에는 김유정을 비롯해 줄리안 무어, 카를라 브루니, 미즈하라 키코 등 글로벌 스타들이 함께 자리했다.한편 1999년생인 김유정은 27세로 아역배우로 데뷔해 뛰어난 연기력을 입증했다. 김유정은 tvN 새 토일드라마 '100일의 거짓말'에 출연해 박진영과 호흡을 맞춘다. '100일의 거짓말'은 경성 최고의 소매치기가 밀정이 돼 조선총독부 엘리트 통역관과 마주하면서 벌어지는 100일간의 첩보 로맨스다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr