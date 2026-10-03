사진 = 변우석 인스타그램

사진 = 변우석 인스타그램

사진 = 변우석 인스타그램

사진 = 변우석 인스타그램

배우 변우석이 촬영 준비 중 포착된 자연스러운 모습을 공개했다.변우석은 최근 자신의 인스타그램에 표정 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 변우석은 아이보리색 맨투맨을 입고 의자에 앉아 눈을 감은 채 메이크업을 받고 있다. 검은 머리는 앞머리가 눈썹과 눈가를 덮을 정도로 자연스럽게 내려와 있으며 한 스태프가 연한 민트색 케이스를 든 채 손가락으로 변우석의 입술을 정돈하고 있다. 별다른 액세서리 없이 편안한 차림으로 앉아 있는 모습과 촬영을 준비하는 과정이 가까운 거리에서 담겼다.이어진 사진에서 변우석은 같은 자리에서 입술에 닿은 손길을 바라보며 환하게 웃었다. 눈꼬리가 자연스럽게 접힐 만큼 미소를 지은 얼굴이 첫 사진과 대비를 이루며 흐트러지듯 내려온 검은 머리와 넉넉한 아이보리색 상의가 그대로 이어진다. 뒤쪽 옷걸이에는 검은색과 흰색 의상이 걸려 있어 촬영 준비 공간의 모습도 함께 보인다.또 다른 사진에서 변우석은 유리블록 벽 옆에 앉아 연한 민트색 케이스를 두 손으로 직접 만져보고 있다. 고개를 아래로 숙인 채 미소를 띠고 있으며 소매가 손목까지 여유롭게 내려오는 아이보리색 맨투맨과 회색 팬츠를 매치한 편안한 스타일이 한층 넓은 구도로 드러났다.마지막 사진에서 변우석은 야외 데크에 놓인 의자에 앉아 스마트폰과 민트색 케이스를 함께 살펴봤다. 상체를 앞으로 숙여 손에 든 물건에 시선을 두고 있으며 옆모습에서는 자연스럽게 층이 난 검은 머리와 목선을 따라 떨어지는 헤어스타일이 또렷하게 보인다.이를 본 팬들은 "뽀뽀뽀뽀", "너무나 온화하고 잘생기고 귀엽고 빛나 보여요", "너무 예뻐", "사랑해 변우석", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "아 진심 멋지다 배우님" 등의 댓글을 달았다.변우석은 최근 '2026 변우석 아시아 팬미팅 투어 The Secret Library'를 진행하며 해외 팬들과 만나고 있다. 지난 9월 일본 요코하마와 싱가포르, 타이베이 일정을 이어간 데 이어 오는 10일 필리핀 마닐라에서 공연을 앞두고 있으며, 이후 자카르타와 홍콩에서도 투어를 이어갈 예정이다. 차기작으로는 넷플릭스 시리즈 '나 혼자만 레벨업' 출연을 확정했다.한편 변우석은 1991년생으로 35세이며 넷플릭스 새 오리지널 시리즈 '나 혼자만 레벨업' 촬영에 한창이다. '나 혼자만 레벨업'은 게이트 너머 몬스터로부터 현실 세계를 지키는 '헌터' 중에서도 최약체로 불리는 'E급 헌터' 성진우가 죽음의 위기 속에서 각성해 세상을 구할 '최강 헌터'로 레벨업하는 이야기를 담은 액션 판타지물이다. 글로벌 흥행을 기록한 동명의 인기 웹소설을 원작으로 한다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr