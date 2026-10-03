이세영이 '재혼 황후'에 출연한다. / 사진제공=디즈니+

이세영이 '재혼 황후'에 출연한다. / 사진제공=디즈니+

이세영이 '재혼 황후'에 출연한다. / 사진제공=디즈니+

이세영이 '재혼 황후'에 출연한다. / 사진제공=디즈니+

이세영이 '재혼 황후'에 출연한다. / 사진제공=디즈니+

디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에서 이세영이 주지훈의 마음을 사로잡은 도망 노예 라스타로 변신한다. 아무것도 갖지 못했던 삶에서 하루아침에 황실에 입성한 그는 순수하고 사랑스러운 모습 뒤로 점차 커지는 욕망을 드러낸다. 황제를 향해 끼 부리는 표정부터 욕망이 담긴 눈빛가지 눈길을 끈다.'재혼 황후'는 동대제국의 황후 나비에(신민아 분)가 도망 노예 라스타(이세영 분)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼 승인을 요구하면서 벌어지는 로맨스 판타지다.공개된 캐릭터 스틸에는 황실에 들어선 라스타가 새로운 환경에 적응하며 달라져 가는 모습이 담겼다. 아무것도 가질 수 없었던 라스타는 화려한 드레스와 침실을 마주한 뒤 새로운 삶에 대한 설렘을 감추지 못한다. 환하게 웃는 얼굴에는 이전까지 경험하지 못했던 세상을 향한 기대감이 스며있다.라스타는 자세부터 걸음걸이까지 황실의 법도와 예법을 하나씩 배우며 자신에게 주어진 삶에 빠르게 적응한다. 소비에슈를 바라볼 때는 천진난만한 표정으로 사랑스러운 매력을 뽐내며 황제의 마음을 사로잡는다.그러나 황실에서 누리는 것들이 늘어날수록 라스타의 욕망도 커지기 시작한다. 처음에는 새로운 환경에 마냥 기뻐하던 라스타에게 황실의 모든 것은 어느새 포기할 수 없는 것이 된다. 순수했던 표정에도 변화가 나타나면서 사랑스러움과 욕망이 공존하는 인물의 복잡한 내면이 드러난다.이세영은 아무것도 없던 삶에서 황제의 사랑을 받는 인물이 된 라스타의 변화를 그려낼 예정이다. 새로운 세상에 대한 설렘부터 점차 커지는 욕망까지, 상황에 따라 달라지는 감정과 태도로 캐릭터의 여러 면모를 보여준다.조수원 감독은 이세영에 대해 "서사의 굴곡이 있는 라스타를 확실한 존재감으로 채워줬다"고 평가했다. 이어 "라스타의 서사를 짐작할 수 있게끔 하는 찰나의 표정들을 잘 표현해 줘서 감동적이었다"며 이세영의 표현력을 언급했다. 여지나 작가 역시 "욕망의 본체, 하지만 미워할 수 없는 캐릭터인 라스타를 빠르게 이해하고 잘 해내 줬다"고 전했다.'재혼 황후'는 오는 11월 4일 디즈니+에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr