사진 = 10기 정숙 인스타그램

'나는솔로' 10기 정숙이 최근 이어졌던 이사를 마친 뒤 새집에서 보낸 근황을 공개했다.10기 정숙은 최근 자신의 인스타그램에 "친오빠가 집 이사했다고 직접 커튼을 이렇게 하나씩 하나씩 다 설치 해 주고 신경써 준 덕분에 넘 푸욱 잘 잤네요 암막커튼이라 더 세상모르게 ~~ㅎㅎㅎ 이사하고 정리한다고 피곤하고 힘들었는데 오빠 덕분에 넘 잘 자서 피부가 뽀송뽀송ㅎㅎㅎ고마워 오빠~^^역시 울 친오빠 짱~~~👍👍👍🫰🫰🫰"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 10기 정숙은 침대에 누운 채 얼굴을 카메라 가까이 두고 셀카를 촬영했다. 머리를 뒤로 넘긴 편안한 모습에 회색 반소매 티셔츠를 입었으며 또렷하게 그린 아이라인과 자연스러운 눈썹, 핑크빛 입술이 가까운 구도에서 선명하게 담겼다.이를 본 팬들은 "10월 행복하게 건강하게 멋지게 안전하게 즐겁게 잘 보내시길 ", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "아오 이뽀라", "누님은 매일마다 너무 예쁘고 아름답구 성숙함과 매력이 듬뿍하면서 젊음이 넘쳐나는 미인의 예쁜 미녀로 보여요", "누님이 세상에서 최고로 멋진 여자입니다" 등의 댓글을 달았다.한편 SBS PLUS·ENA '나는 솔로' 돌싱특집 10기에 출연한 정숙은 자기소개에서 50억 원대의 자산을 갖고 있으며 아파트 4채와 건물 1채 등을 소유하고 있다고 밝혀 화제를 모은 바 있다. 이에 얼마 전 재산이 80억 원으로 늘었다 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr