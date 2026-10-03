소녀시대 유리가 제주 오일장에서 고른 옷을 두고 기안84의 패션 훈수를 받는다./사진=텐아시아DB

소녀시대 유리가 제주 오일장에서 고른 옷을 두고 기안84의 패션 훈수를 받는다./사진제공=MBC

소녀시대 유리가 제주 오일장에서 고른 옷을 두고 기안84의 패션 훈수를 받는다.오늘(2일) 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서는 육지 일정을 마치고 제주로 돌아온 유리의 일상이 공개된다.유리는 제주 오일장을 찾아 제주의 민속 복식이자 노동할 때 주로 입는 '갈옷'을 살펴본다. 그가 겨자색 '갈옷'을 고르자 기안84는 "8년 전에 유행이 지나갔던 옷인데…"라며 패션에 대한 의견을 내놓는다. 이어 과거 머리색까지 맞춰 '갈옷'과 비슷한 스타일을 선보였던 기안84의 모습이 공개된다. 이를 본 유리는 "제가 따라 입었다고요?"라며 당혹감을 감추지 못한다.구성환도 유리의 패션에 가세한다. 그는 유리에게 어울릴 아이템으로 '단주'를 선물하고, 유리가 이를 착용하자 기안84는 자신이 차고 있던 단주를 꺼낸다. 이어 "단주도 요즘 안 하려고 그랬는데~"라며 또 한 번 유리를 놀린다.유리는 자신에게 맞는 '갈옷'을 찾기 위해 직접 옷을 입어보기도 한다. 그러나 천으로 가려진 반오픈형 탈의실을 마주하고 선뜻 들어가지 못한다. 가게 사장님이 "안 보여요!"라고 안심시키자 유리는 "전 다 보이는데?"라고 받아친다.약 230억원대 건물주로 알려진 유리가 제주살이 중 선택한 '갈옷' 스타일과 기안84의 패션 훈수는 오늘(2일) 오후 11시 방송되는 '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr