전현무가 독특한 구조의 집을 보고 혼란에 빠진다./사진=텐아시아DB

전현무가 독특한 구조의 집을 보고 혼란에 빠진다./사진제공=MBC

전현무가 독특한 구조의 집을 보고 혼란에 빠진다.오늘(2일) 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서는 혼자 산 지 28년 차인 배우 김민의 일상이 공개된다. 앞서 공개된 영상에는 그동안 '나 혼자 산다'에서 쉽게 볼 수 없었던 김민의 집이 담겼다. 화려한 천과 독특한 소품으로 꾸며진 침실에서 일어난 김민은 '비상구' 푯말이 달린 작은 문을 열고 밖으로 나선다.문 너머로 이어진 공간은 다름 아닌 거실이다. 예상치 못한 구조에 김신영은 "저기 동굴(?)이었어?"라며 의문을 표한다. 코드쿤스트 역시 "집 구조를 눈으로 보는데도 뇌가 꼬인다"고 말하고, 전현무는 "어느 시대인지 모르겠다"며 당황한다.집 밖으로 나온 김민은 수풀을 지나 의문의 기계 앞으로 향한다. 이를 지켜보던 기안84는 "이건 또 뭐야?"라며 궁금증을 나타낸다. 김민이 기계를 작동시키자 집 안 곳곳의 전구에 불이 들어온다. 해당 기계의 정체는 집에 전기를 공급하기 위한 발전기였다. 혼자 산 지 28년 차인 김민이 독특한 구조의 집에서 어떤 일상을 보내고 있을지 관심이 쏠린다.김민의 일상은 오늘(2일) 오후 11시 방송되는 '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr